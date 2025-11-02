Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει με τον δικό του τρόπο μέσα από το blog του στο gazzetta τον Ολυμπιακό του δυσκολου αγώνα με τον Άρη.

Τέτοιες νίκες όπως αυτή του Ολυμπιακού επί του Άρη δίνουν πρωτάθλημα.

Να μην είσαι σε καλή βραδιά, να έχεις τρία 24ωρα μετά καθοριστικό παιχνίδι Τσάμπιονς Λιγκ, να μένεις με 10 παίκτες στα 20 τελευταία λεπτά, να έχεις αντίπαλο που κάνει την καλύτερη του φετινή εμφάνιση. Κι εσύ να κερδίζεις, αξία ανεκτίμητη!

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ δεν ξεκίνησε όπως έπρεπε το παιχνίδι και σε τέτοιες περιπτώσεις είναι δύσκολο και να το τελειώσει όπως έπρεπε. Οπότε μεγάλη υπόθεση οι τρεις βαθμοί, σε συνδυασμό με το +10 πλέον από τον Παναθηναϊκό, που αν χάσει κι από τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στη Λεωφόρο θα έχει σηκώσει λευκή πετσέτα από τις 9 Νοεμβρίου…

Τέλος πάντων, κακός δεν ήταν ο Ολυμπιακός στο α΄ ημίχρονο, με κατοχή μπάλας άλλωστε 70-30%! Είχε, όμως, δύο ουσιώδη προβλήματα. Πρώτον, οι τελικές πάσες, σέντρες, γυρίσματα δεν ήταν ποτέ καλές. Και δεύτερον, η μπάλα έφτανε πάρα πολύ δύσκολα στους δύο επιθετικούς, τον Ελ Κααμπί και τον Ταρέμι. Αυτά τα δύο θέματα σε συνδυασμό με τις απαράδεκτες εκτελέσεις των στατικών φάσεων (ας πούμε ότι τους ματιάσαμε), έφεραν το αποτέλεσμα της σχεδόν μηδενικής απειλής στα πρώτα 45 λεπτά.

Στο β΄ ημίχρονο ο Ποντένσε το πήρε ακόμη περισσότερο πάνω του, έχοντας αυτή τη φορά μεγαλύτερη ουσία στο παιχνίδι του. Και είδαμε μέσα σε 13 λεπτά: Μία πάσα στον Ταρέμι, δεν έγινε γκολ…Μια δική του ενέργεια έγινε γκολ…Η άλλη πάσα στον Ταρέμι έγινε γκολ…Και να το 2-0 στο πρώτο τέταρτο της επανάληψης, με την σφραγίδα του Ντάνι, που θα μπορούσε πριν τον Ιρανό να κάνει ο ίδιος και το δεύτερο γκολ, αφού ο ίδιος σούταρε από καλή θέση κι ο γκολκίπερ Αθανασιάδης έδιωξε αρχικά την μπάλα. Και στην πρώτη από τις τρεις περιπτώσεις που κατέγραψα πιο πάνω, με την πάσα πάλι στον Ταρέμι, νομίζω ότι ο Πορτογάλος καλά θα έκανε να σούταρε αυτός από τη θέση που βρισκόταν κι όχι να γύρναγε την μπάλα στο συμπαίκτη του.

Όπως κι αν έχει, ο Ποντένσε ήταν μακράν του δεύτερου ο παίκτης του αγώνα χθες στο Καραϊσκάκη κάνοντας ένα πολύ γεμάτο επιθετικά παιχνίδι. Με κύριους συμπαραστάτες θα έλεγα δύο άλλους παίκτες προερχόμενοι κι εκείνοι από το πορτογαλικό πρωτάθλημα, που όπως αποδεικνύεται ταιριάζει τόσο πολύ στον Ολυμπιακό. Κι αναφέρομαι ασφαλώς στον Ταρέμι και τον Κοστίνια.

Ο Ταρέμι μπορεί σε αντίθεση με τους άλλους δύο να μην έκανε πολλά πράγματα, αλλά ήταν πολύ…to the point! Προσέξτε λίγο:

Κέρδισε μόλις στα 52 δευτερόλεπτα φάουλ σε καλή θέση (εκεί που δεν άφησε το πλεονέκτημα ο βλαξ Γερμανός διαιτητής, ενώ έφευγε από αριστερά)…

Πιθανότατα θα άνοιγε το σκορ με κεφαλιά, αν ο Ελ Κααμπί δεν επιχειρούσε να σκοράρει ο ίδιος από όχι άριστη θέση και του άφηνε την μπάλα στην απόκρουση του αντίπαλου τερματοφύλακα στο 12’…

Έκλεψε την μπάλα από τον στόπερ Άλβαρο στο 45+3 και αφού πρώτα κέρδισε πέναλτι που δεν του δόθηκε στη συνέχεια πάσαρε στον Ελ κααμπί, το σουτ του οποίου όμως κοντραρίστηκε…

Είχε ένα εκπληκτικά θεαματικό, αλλά άστοχο ψαλιδάκι, με κίνηση αλά Ελ Κααμπί στο 45+4’…

Σούταρε από ευνοϊκή θέση στην πάσα του Ποντένσε στο 47’, αλλά βρήκε…αέρα!...

Πήρε την κεφαλιά που έστειλε την μπάλα στον Ελ Κααμπί στο ξεκίνημα της φάσης του 1-0…

Έκλεψε για δεύτερη φορά την μπάλα μέσα στην αντίπαλη περιοχή στο ξεκίνημα της φάσης που έκανε ο ίδιος το 2-0, αφού πρώτα είχε πασάρει στον Ποντένσε, το σουτ του οποίου έδιωξε ο Αθανασιάδης…

Για τον Κοστίνια τι να γράψω! Το παιδί έκανε φοβερά σπριντ βγαίνοντας μπροστά και παίζοντας πολλές φορές ως εξτρέμ, αλλά και καθάρισε πολλές στιγμές αμυντικά τόσο ψηλά, όσο και χαμηλά, με αποκορύφωμα τη σωτήρια επέμβαση του με το σκορ 1-0 Βοηθούσε δηλαδή εκπληκτικά και πίσω και μπροστά, με ψυχραιμία, αλλά και πάθος. Έβγαινε πρώτος στην μπάλα, σέντραρε με επιτυχία, είχε καλές συνεργασίες με τον Τσικίνιο, κέρδισε φάουλ σε καλή θέση! Τι άλλο να κάνει σε 66 λεπτά συμμετοχής.

Ο Μεντιλίμπαρ τον άλλαξε στο 66’ για να μην τον επιβαρύνει ενόψει PSV , αφού έχει τραβήξει μεγάλο λούκι παίζοντας συνεχώς 90λεπτα τον τελευταίο καιρό. Τυχερός ο Πορτογάλος γιατί αν είχε γίνει η αποβολή νωρίτερα, δεν θα τον άλλαζε ποτέ ο προπονητής!

Άσχετο: Τα είχα γράψει από πριν. Αυτός ο Γερμανός διαιτητής είναι για να σε παίζει εκτός έδρας. Δεν τον έφεραν, όμως, να παίξει στο ΠΑΟ-Ολυμπιακός η, στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός. Εκεί έφεραν διαιτητή εδράκια. Τον έφεραν τον Ζίμπερτ στο Ολυμπιακός-Άρης. Εντάξει, το πιάσαμε το υπονοούμενο.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Μεταμορφωμένος ήταν χθες ο Άρης σε σχέση π.χ. με τον Άρη που είχαμε δει στο παιχνίδι του και δη μέσα στο Χαριλάου με τον Παναθηναϊκό. Ένας Άρης «υπέρ βωμών κι εστιών» αυτή τη φορά, με τον Χιμένεθ να ετοιμάζει το παιχνίδι και να κοουτσάρει σαν να ήταν τελικός. Καλά έκανε! Έτσι οι νίκες είναι και πιο γλυκές για τον Ολυμπιακό!

Τώρα για τον Ολυμπιακό, που πρέπει να αισθάνεται τυχερός αφού δεν ισοφαρίστηκε στο τέλος, χάρη και στον απολύτως θετικό Τζολάκη, είναι ένα σημαντικό συμπέρασμα ότι ο Μάντσα πήρε την ευκαιρία να παίξει σε ένα σημαντικό ματς και έδειξε στον προπονητή του ότι πολύ απλά δεν είναι ακόμη έτοιμος για σημαντικά ματς-θέλει σιγά σιγά, ματς Κυπέλλου κλπ. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη φάση του πέναλτι και της αποβολής-λίγο νωρίτερα ίδια…λαβή είχε κάνει και στον Μορόν, υποπίπτοντας σε φάουλ και βάζοντας τον Άρη στην περιοχή του Τζολάκη. Λίγο έλειψε να βάλει κι αυτογκόλ, ενώ ούτε οι πάσες του μπροστά ήταν κάτι αξιόλογο.

Το θέμα είναι ότι και στην Τούμπα που είχε ξεκινήσει ο Μπιανκόν, είχαμε δει μία απαράδεκτη εμφάνιση για στόπερ Ολυμπιακού, με εμπλοκή στη συντριπτική πλειοψηφία των καλών φάσεων του ΠΑΟΚ. Το φαινόμενο μοιάζει ανησυχητικό. Με τον Γάλλο, πάντως, να είναι σίγουρα πιο έτοιμος για πιο δύσκολα παιχνίδια σε σχέση με τον Μάντσα. Αλλά κι αυτός ασταθής και όχι ασφαλής-πέρυσι ήταν καλύτερος!

Και για το τέλος ένα ιμότζι