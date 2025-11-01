Ο Θεόδωρος Καρυπίδης θα παρακολουθήσει το ματς με τον Ολυμπιακό από το Καραϊσκάκης.

Ο ισχυρός άντρας του Άρη, Θεόδωρος Καρυπίδης, είναι στο Καραϊσκάκης για το ματς με τον Ολυμπιακό.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης σε 8 ματς έχει 3 νίκες, 3 ήττες και 2 ισοπαλίες και σήμερα θα έχει δύσκολο έργο απέναντι στους νταμπλούχους Ελλάδας.

Ωστόσο, ο Καρυπίδης είναι κοντά στην ομάδα του για τη ντοπάρει ψυχολογικά.