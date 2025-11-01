Ολυμπιακός-Άρης: Στο Καραϊσκάκης ο Καρυπίδης
Ο Θεόδωρος Καρυπίδης θα παρακολουθήσει το ματς με τον Ολυμπιακό από το Καραϊσκάκης.
Ο ισχυρός άντρας του Άρη, Θεόδωρος Καρυπίδης, είναι στο Καραϊσκάκης για το ματς με τον Ολυμπιακό.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης σε 8 ματς έχει 3 νίκες, 3 ήττες και 2 ισοπαλίες και σήμερα θα έχει δύσκολο έργο απέναντι στους νταμπλούχους Ελλάδας.
Ωστόσο, ο Καρυπίδης είναι κοντά στην ομάδα του για τη ντοπάρει ψυχολογικά.
@Photo credits: eurokinissi
