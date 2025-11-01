Πένραϊς: «Είχα... στραγγίξει στους 40 βαθμούς, κάποια γήπεδα εδώ δεν είναι ούτε σαν τα πάρκα στη Σκωτία»

Σκωτσέζος YouTuber συνάντησε τον Τζέιμς Πένραϊς στην Αθήνα με αφορμή το πρόσφατο ματς με την Αμπερντίν και ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ είπε πολλά και διάφορα σχετικά με τους κιτρινόμαυρους, την προσαρμογή του και τις πρώτες του εντυπώσεις από το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Στο κανάλι Open Goal στο YouTube μίλησε ο Τζέιμς Πένραϊς, με τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ να μιλάει σε έναν συμπατριώτη του YouTuber για τη μεταγραφή του στην Ελλάδα και τις πρώτες του εντυπώσεις εδώ. Ο Πένραϊς παραδέχθηκε πως η αρχή δεν ήταν καθόλου εύκολη για αυτόν με τη ζέστη που επικρατούσε το καλοκαίρι, τονίζοντας πως ήταν πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί.

«Το πρώτο πράγμα που μου είχαν πει όταν υπέγραψα ήταν ότι θα έπρεπε να αποφύγω την κίνηση. Ήταν ευκαιρία για μένα ερχόμενος εδώ να ζήσω σε μια διαφορετική χώρα. Ζούσα πάντα στη Σκωτία, δεν είχα βγει ποτέ από τη χώρα. Πάντα αγωνιζόμουν εκεί και προέκυψε αυτή η ευκαιρία. Ήταν κάτι διαφορετικό. Το μεγαλύτερο θέμα όταν ήρθα ήταν η ζέστη. Είχε 40 βαθμούς. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Ο προπονητής με έβγαζε έξω και μου έλεγε “όλα καλά”. Έπαιρνα την μπάλα στην προπόνηση και δεν μπορούσα να τρέξω. Λες και είχα... στραγγίξει! Για να πω την αλήθεια ακόμη και για τους Έλληνες παίκτες ήταν δύσκολο. Έτσι, κάναμε προπόνηση το βράδυ. Τώρα είναι πιο δροσερά και προπονούμαστε το πρωί», υπογράμμισε ο 26χρονος Σκωτσέζος αριστερός μπακ.

«Τρελή η ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι οπαδοί της ΑΕΚ»

Στη συνέχεια ο Πένραϊς αναφέρθηκε στο ότι έχει μάθει κάποιες λιγοστές λέξεις στα ελληνικά, όπως τη λέξη «καρότο», αλλά η προσπάθειά του ως τώρα μάλλον δεν έχει πάει πολύ καλά! «Στην ομάδα έχουμε Σέρβο προπονητή, αλλά μιλάμε στα αγγλικά. Όλοι συνεννοούνται στα αγγλικά μέσα στην ομάδα. Αυτό το έχει κάνει πολύ πιο εύκολο», υποστήριξε, ενώ αναφερόμενος στις πρώτες του εντυπώσεις από το ποδόσφαιρο εδώ σε σχέση με αυτό της Σκωτίας, πρόσθεσε:

«Τεχνικά υπάρχουν αρκετές διαφορές, αλλά και σε φυσική κατάσταση επίσης. Εδώ οι παίκτες είναι πολύ γρήγοροι. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα, να ανεβάσω ταχύτητα σε σχέση και με τους υπόλοιπους. Πάντα θεωρούσα τον εαυτό μου έναν αθλητικό παίκτη, αλλά αυτοί φίλε είναι... τέρατα». Όσο για το ελληνικό φαγητό και αν του αρέσει, το χαρακτήρισε απλά «φανταστικό», ενώ μιλώντας για την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι οπαδοί της ΑΕΚ, τη χαρακτήρισε «τρελή», αναφέροντας: «Παίζαμε ένα φιλικό εντός έδρας, ήμουν στον πάγκο και ήταν απίστευτο. Σκεφτόμουν ότι ήταν απλά ένα φιλικό παιχνίδι και οι φανατικοί είναι στις εξέδρες μιάμιση ώρα πριν τη σέντρα».

«Είδα για τη συμφωνία της ΑΕΚ με τη Χαρτς από το tweet του Φαμπρίτσιο Ρομάνο»

Ο Πένραϊς ρωτήθηκε για τη μεταγραφή του από τη Χαρτς στην ΑΕΚ και τόνισε πως έμαθε για το deal μεταξύ των δύο ομάδων από το tweet του Φαμπρίτσιο Ρομάνο που αποκάλυψε τη συμφωνία. «Υπήρχαν κάποιες κρούσεις. Ήμασταν στην Ισπανία με τη Χαρτς για την προετοιμασία. Με πήρε τηλέφωνο ο ατζέντης μου και μου μετέφερε το ενδιαφέρον της ΑΕΚ και αν θα με ενδιέφερε και μένα. Είπα ότι μου αρέσει, είναι ένα τεράστιο κλαμπ. Και μετά από ένα φιλικό που παίξαμε, μου είπε ότι θα έκαναν πρόταση. Από τη Χαρτς μου μετέφεραν ότι δεν θα τη δέχονταν γιατί δεν ήταν κοντά σε αυτό που ήθελαν. Την ίδια στιγμή προσπαθούσαμε να τα βρούμε και στο συμβόλαιο και ο ατζέντης μου είπε ότι “εσύ συμφώνησες αλλά δεν είναι τόσο εύκολο”. Έτσι έπρεπε να περιμένω, αλλά την επόμενη μέρα έγινε. Είδα ένα tweet του Φαμπρίτσιο Ρομάνο ότι υπήρχε συμφωνία. Από τη Χαρτς με ρώτησαν αν θέλω να πάω και τους είπα ότι το ήθελα. Και από τη μεριά τους μου τόνισαν ότι είναι το καλύτερο για μένα».

«Κοίταγα να σπουδάσω κουρέας πριν τη Χαρτς, απαίσια ορισμένα γήπεδα στην Ελλάδα»

Ο Πένραϊς εξέφρασε τον εντυπωσιασμό του από τα μεγάλα ονόματα που βρήκε στην ΑΕΚ: «Όταν ήρθα υπήρχαν ο Μαρσιάλ, ο Λαμέλα. Ο Βίντα είναι εδώ. Πήραμε τον Γιόβιτς που είχε παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Υπάρχουν κάποια μεγάλα ονόματα που παίζουν και προπονείσαι μαζί τους, κάτι που πρόκειται να σε κάνει καλύτερο. Είναι απίστευτο», τόνισε και μίλησε και για τις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει αγωνιζόμενος στις μικρές κατηγορίες πριν τη μεταγραφή του στη Χαρτς. Η συνέχεια ωστόσο ήταν διαφορετική καθώς με τα χρήματα που έβγαλε κατάφερε να αγοράσει ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο στο Λίβινγκστον, από όπου κατάγεται. «Κοίταγα ενεργά να ακολουθήσω σπουδές ως κουρέας εκτός ποδοσφαίρου γιατί σκεφτόμουν ότι δεν θα έχω τη δυνατότητα να υποστηρίξω τον εαυτό μου», ανέφερε.

Έπειτα, όταν ρωτήθηκε για το τι του έχει κάνει εντύπωση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σχολίασε το γεγονός ότι οι αγωνιστικοί χώροι στην Ελλάδα είναι σε άθλια κατάσταση. «Είναι δύσκολα όπου κι αν παίζεις εκτός έδρας. Είναι διάφοροι λόγοι. Κάποιοι αγωνιστικοί χώροι, τους κοιτάω και λέω "τι στο @@@@@ είναι αυτό"; Έτσι δεν θα ήταν ούτε ένα δημόσιο πάρκο στη Σκωτία. Ειλικρινά απαίσιοι. Αλλά νομίζω ότι είπαν ότι θα βελτιωθούν», ανέφερε, ενώ όσον αφορά την άποψή του για το φαβορί για τον τίτλο πρόσθεσε: «Ο Ολυμπιακός. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα με τα περισσότερα χρήματα, αλλά η Ελλάδα έχει αρκετές μεγάλες ομάδες. Πριν δύο σεζόν η ΑΕΚ κατέκτησε το νταμπλ. Κάθε σεζόν είναι διαφορετική. Πέρυσι η ΑΕΚ ήταν δεύτερη και ηττήθηκε σε όλα τα παιχνίδια των play off τερματίζοντας τέταρτη. Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Σίγουρα θα είμαστε ανταγωνιστικοί».

«Ο Ελίασον είναι ο δυσκολότερος παίκτης στην προπόνηση, πραγματικός ηγέτης ο Μάνταλος»

Όσο για τους παίκτες που ξεχωρίζει στην ΑΕΚ; «Ο Ελίασον. Σουηδός διεθνής. Ίσως ο καλύτερος παίκτης με τον οποίο έχω παίξει αντίπαλος στην προπόνηση. Είναι φοβερός στο ένας εναντίον ενός. Επίσης είναι τα μεγάλα ονόματα, όπως ο Γιόβιτς. Είναι εξαιρετικός και προσγειωμένος. Ήταν κάτι εντυπωσιακό για μένα να μπαίνω στα αποδυτήρια και να βλέπω παίκτες όπως ο Αντονι Μαρσιάλ που τον έβλεπα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε όλη του την καριέρα. Ήταν παράξενο να κάνω προπόνηση με τέτοιους παίκτες. Μιλάγαμε στο προπονητικό κέντρο και μας έλεγε για τις μέρες που ήταν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τι δεν πήγε καλά. Ήταν φανταστικός». Σύμφωνα με τον Πένραϊς πάντως ο καλύτερος παίκτης στη Super League είναι Έλληνας και παίζει στην ΑΕΚ: «Ο Πέτρος Μάνταλος. Ο αρχηγός μας. Είναι εξαιρετικός. Πραγματικός ηγέτης. Φοβερός παίκτης. Είναι στην ΑΕΚ εδώ και μια δεκαετία. Είναι φανταστικός».