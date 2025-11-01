Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης γράφει στο blog του στο Gazzetta για την διπλή μάχη του Άρη σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο και την ανάγκη για θετικά αποτελέσματα.

Πρώτη του Νοέμβρη και ο μήνα ξεκινάει με διπλό ντέρμπυ για τον Άρη σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.

Δύο σημαντικά παιχνίδια, στα οποία προφανέστατα ο σύλλογος θέλει να πάρει θετικά αποτελέσματα. Στο μπάσκετ σε ένα κατάμεστο για μία ακόμα φορά Nick Galis Hall η νίκη είναι μονόδρομος για τον Άρη. Η νίκη επί του Πανιωνίου έδιωξε τα κακά σύννεφα, αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλα που πρέπει να…απομακρυνθούν. Η έλευση νέου προπονητή ήταν απαραίτητη και πλέον αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν διοικούντες και Νίκος Ζήσης είναι να ολοκληρώσουν άμεσα τουλάχιστον την μία από τις δύο κινήσεις που έχουν στα σκαριά. Δεν ξέρω αν η σημερινή έλευση Σιάο βάλει την σφραγίδα απόκτησης δύο παικτών (τεσσαροπεντάρι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και Σοκολόφσκι ή μία άλλη καλή περίπτωση που προέκυψε), αυτό που ξέρω είναι ότι η ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Προφανέστατα όμως όλα αυτά θα πρέπει να…περιμένουν τον σημερινό αγώνα. Ο Άρης είναι το φαβορί απέναντι στον συμπολίτη, αλλά για να πάρει τη νίκη θα πρέπει να παρουσιάσει το πρόσωπο που έδειξε στην Γλυφάδα με τον Πανιώνιο και όχι αυτό των άλλων αγώνων εντός συνόρων. Ο Μίλιτσιτσις θα ζήσεις το πρώτο του ντέρμπι όπως και ο Σιάο, αλλά αυτοί που θα παίξουν είναι οι παίκτες. Ο Άρης το μόνο που έχει να κάνει για να κερδίσει τον αντίπαλό του είναι απλά να είναι…καλός και με την συμπαράσταση του τρελαμένου κόσμου του, απλά να επιβεβαιωθεί για μία ακόμα φορά ο…νόμος του Παλέ! Ο κόσμος θα είναι εκεί σε ένα ακόμα sold out και η ομάδα καλείται να ανταποδώσει με μία ευρεία νίκη, να βελτιώσει την βαθμολογική της θέση και να περιμένει την ενίσχυση που θα την βοηθήσει να επαναφέρει από την μία την αισιοδοξία και από την άλλη τις προσδοκίες για μια καλή σεζόν. Με σοβαρότητα, πάθος και ένταση από το πρώτο δευτερόλεπτο ο Άρης θα ξεκινήσει ένα νικηφόρο σερί που φιλοδοξεί να φτάσει στο 4 στα 4 εντός έδρας παιχνίδια καθώς ακολουθούν ακόμα 3 εντός έδρας ματς σε Ευρώπη και Ελλάδα.

Με πολλά προβλήματα, αλλά και…Πέρεθ!

Με την λήξη του μπάσκετ ξεκινάει το ποδόσφαιρο. Προφανώς και θα προτιμούσα να…μοιραστούν τα παιχνίδια στο Σαββατοκύριακο, αλλά αναγκαστικά θα πάμε στο…καπάκι να δούμε την ομάδα του Χιμένεθ, απέναντι στην πληρέστερη και καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Το έργο του Άρη είναι εξ αρχής δύσκολο και γίνεται δυσκολότερο λόγω των πολλών απουσιών. Βασικοί παίκτες κυρίως στο κομμάτι που τους χρειάζεται μία ομάδα στο Καραισκάκης. Ο βασικός γκολκίπερ, ο βασικός στόπερ και οι δύο αριστεροί μπακ θα είναι απόντες και αυτό φυσικά είναι ένα γεγονός που θα αναγκάσει τον Χιμένεθ να πάει σε…αλχημείες. Παίκτες όπως ο Δώνης είναι βασικές απώλειες για τέτοια παιχνίδια, αλλά δυστυχώς ο Άρης δεν μπορεί να διαφοροποιήσει αυτό το σκηνικό. Ο Χιμένεθ περιμένει πώς και πως την διακοπή μετά το ματς με τον Αστέρα για να συμμαζευτεί η κατάσταση. Με τους Αρκάδες λογικά θα μετρήσει και 3-4 επιστροφές, αλλά το ζητούμενο είναι τι μπορεί να καταφέρει κόντρα στον Ολυμπιακό. Η προσπάθεια θα γίνει, το πλάνο είναι για την ώρα μόνο στο μυαλό του Ισπανού που αρέσκεται σε εκπλήξεις. Προσωπικά δεν θα πήγαινα με το 3-5-2 της Λιβαδειάς, αλλά με ένα πολυπρόσωπο κέντρο και τον…Αλφαρελά στην κορυφή, ενώ επιτέλους στην διάθεση του Χιμένεθ είναι και ο Πέρεθ και το ματς μοιάζει ιδανικό για να πάρει χρόνο συμμετοχής. Προφανέστατα η ελαχιστοποίηση των λαθών από τον Άρη αποτελεί μεγάλο στοίχημα για να έρθει ένα θετικό αποτέλεσμα που μπορεί να αποτελέσει την αρχή για αντιστροφή του κλίματος στο αγωνιστικό κομμάτι. Η μέρα που θα βρεθεί ο Ολυμπιακός επίσης παίζει ρόλο, όπως βεβαίως και το γεμάτο ρόστερ της ομάδας του Μεντιλίμπαρ. Τα υπόλοιπα θα φανούν στο χορτάρι και μακάρι το βράδυ ο Άρης να έχει ξεκινήσει ιδανικά τον μήνα σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο…

ΥΓ1 Μόλις… 5 βασικούς παίκτες δήλωσε ως τιμωρημένους ο Πανσερραϊκός στο παιχνίδι με τον συμπολίτη! Μάλιστα είναι τέτοια η δίψα για το παιχνίδι, που παραχώρησε σχεδόν όλο το γήπεδο στους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν θα καθίσουν και στα ίδια καρεκλάκια καθώς δεν επιβεβαιώθηκε από επίσημα χείλη το δημοσίευμα πριν 2 χρόνια, που έλεγε ότι μεταφέρθηκαν από την Ξάνθη στις Σέρρες! Οπότε δεν υιοθετώ που λέει και ένας φίλος μου. Απλά να τους θυμίσω ότι ΑΚΡΙΒΩΣ τις ίδιες επιλογές πριν κάποια χρόνια έκανε και η διοίκηση της… Ξάνθης και μάλιστα με τις συμπτώσεις να είναι…εξοργιστικές! Όπως τότε έτσι και τώρα πέρα από τις τιμωρίες και την παραχώρηση του γηπέδου, υπήρξε και η μεταγραφή τερματοφύλακα! Τότε ο Ζίφκοβιτς, τώρα ο Γεωργιανός που μπορεί να μην παίζει, αλλά το ταλέντο του ήταν τέτοιο που αποτέλεσε μεταγραφή πριν τελειώσει το περσινό πρωτάθλημα!

Με το καλό να ακολουθήσετε παιδιά τον ίδιο ακριβώς δρόμο με την Ξάνθη και αν βέβαια για οποιονδήποτε λόγο θα πρέπει να πάτε στο CAS για να σώσετε την ύπαρξή σας, μην σκάτε, δεν χρειάζεται! Ούτε η Ξάνθη το έκανε! Να επιλέξετε ότι και η περήφανη ακριτική ομάδα, χωρίς ντροπή. Καλή επιστροφή στα ερασιτεχνικά με την σφραγίδα παράλληλα του… μη πειθαρχικά ελεγκτέος!!!