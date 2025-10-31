Η αποστολή της Κηφισιάς για τον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (1/11, 19:30). Πρόβλημα με Ρούμπεν Πέρεθ.

Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Ατρόμητο. Ο Σεμπάστιαν Λέτο έχει σημαντικό αγωνιστικό «πονοκέφαλο», καθώς δεν μπορεί να υπολογίζει στον Ρούμπεν Πέρεθ.

Ο πολύπειρος Ισπανός χαφ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γαστροκνήμιο και έμεινε εκτός αποστολής, ενώ μένει να φανεί εάν θα είναι έτοιμος για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στη Νέαπολη (9/11, 15:00). Από εκεί και πέρα ο Ματίας Εσκιβέλ έμεινε εκτός για λόγους τακτικής, ενώ ο Διαμαντής Χουχούμης δεν είναι ακόμα έτοιμος για σερί παιχνίδια, μετά τον τραυματισμό του στον τετρακέφαλο.

Επιπρόσθετα ο Αργεντινός κόουτς της ομάδας των Βορείων Προαστίων είναι ικανοποιημένος από τις εμφανίσεις του αριστερού μπακ Λουτσιάνο Μαϊντάνα στα ματς με Παναιτωλικό και Athens Kallithea, οπότε σε συνάρτηση με την παρουσία του Γιασέρ Λαρουσί δεν κρίνεται πως υπάρχει λόγο να πιεστεί ο Χουχούμης.

Η αποστολή της Κηφισιάς

Ξενόπουλος, Ρόμπερτς, Ραμίρεζ, Σιμόν, Μποτία, Πέτκοφ, Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι, Λαρουσί, Σμπώκος, Πόμπο, Έμπο, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ντίας, Αμανί, Αντόνισε, Τζίμας, Τεττέη, Ζέρσον Σόουζα, Παντελίδης, Πατήρας, Μούσιολικ