Ολυμπιακός: Στην τελική ευθεία η ψηφοφορία για το «Golden Boy Web», δεν πέφτει από την κορυφή ο Μουζακίτης!
Δεν λέει να... πέσει από την κορυφή ο Χρήστος Μουζακίτης, που «σπριντάρει» για να πάρει στα χέρια του το έβδομο «Golden Boy Web» της ιστορίας. Η ψηφοφορία για το βραβείο που απονέμει η δημοφιλής ιταλική ιστοσελίδα TuttoSport έχει μπει στην τελική της ευθεία και βρίσκεται πια στον 4ο και τελευταίο γύρο της.
Όπως σημειώνει η ιστοσελίδα, περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια χρήστες έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία και ο Έλληνας μέσος του Ολυμπιακού παραμένει από νωρίς στην κορυφή των προτιμήσεων. Αυτή τη στιγμή, ο μόνος που τον απειλεί, αυτός που βρίσκεται πίσω του είναι ο Κενάν Γιλντίζ.
Υπενθυμίζουμε πως το συγκεκριμένο βραβείο είναι ξεχωριστό από το... παραδοσιακό Golden Boy. Ωστόσο, έχει κι αυτό τη δική του αίγλη. Σε περίπτωση που όντως ο Μουζακίτης αναδειχθεί «Χρυσό Παιδί» μέσω διαδικτύου, θα πάρει τη σκυτάλη από τους Γκεντουζί, Φατί, Αντεγέμι, Ζαλέφκσι, Μπέλινγκχαμ και Γιλντίζ.
