Ο Χρήστος Μουζακίτης παραμένει φαβορί για το βραβείο «Golden Boy Web» της TuttoSport, έχοντας αφήσει για τα καλά πίσω του τον Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους.

Δεν λέει να... πέσει από την κορυφή ο Χρήστος Μουζακίτης, που «σπριντάρει» για να πάρει στα χέρια του το έβδομο «Golden Boy Web» της ιστορίας. Η ψηφοφορία για το βραβείο που απονέμει η δημοφιλής ιταλική ιστοσελίδα TuttoSport έχει μπει στην τελική της ευθεία και βρίσκεται πια στον 4ο και τελευταίο γύρο της.

Όπως σημειώνει η ιστοσελίδα, περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια χρήστες έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία και ο Έλληνας μέσος του Ολυμπιακού παραμένει από νωρίς στην κορυφή των προτιμήσεων. Αυτή τη στιγμή, ο μόνος που τον απειλεί, αυτός που βρίσκεται πίσω του είναι ο Κενάν Γιλντίζ.

Υπενθυμίζουμε πως το συγκεκριμένο βραβείο είναι ξεχωριστό από το... παραδοσιακό Golden Boy. Ωστόσο, έχει κι αυτό τη δική του αίγλη. Σε περίπτωση που όντως ο Μουζακίτης αναδειχθεί «Χρυσό Παιδί» μέσω διαδικτύου, θα πάρει τη σκυτάλη από τους Γκεντουζί, Φατί, Αντεγέμι, Ζαλέφκσι, Μπέλινγκχαμ και Γιλντίζ.