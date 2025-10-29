Πώς ήταν ο Γάλλος στο δεύτερο ντέρμπι του ως βασικός

Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο gazzetta την εικόνα του Καμπελά, που μετά τον ΠΑΟ ήταν στην αρχική ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ και με την ΑΕΚ.

Δεν ήταν στα πρόσωπα πρώτης γραμμής ο Καμπελά στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον για την εικόνα του, με τον Μεντιλίμπαρ να τον επιλέγει σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας για δεύτερο ντέρμπι-το πρώτο ήταν στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό.

Ο Γάλλος ίσως μπήκε λίγο νωθρά στο παιχνίδι, όμως γρήγορα ζωντάνεψε. Να τον πεις πολύ καλό, δεν τον λες. Σίγουρα, όμως, τον λες μαχητή και με καλές ενέργειες στο ενεργητικό του. Για παράδειγμα, ήταν μέσα στην πιο όμορφη επίθεση του Ολυμπιακού, δεχόμενος τη σέντρα του Μπρούνο και γυρίζοντας όμορφα την μπάλα στον Ελ Κααμπί κοντά στη μικρή περιοχή, με τον Μαροκινό να την στρώνει στον Ποντένσε, που αστόχησε σε εκείνο το μονοκόμματο σουτ στο 42’.

Και λίγο μετά είχε ο Καμπελά κι ένα επικίνδυνο γύρισμα προς τον Ταρέμι, που δεν βρήκε την μπάλα από καλή θέση, αλλά υπό πίεση. Ακόμη και λίγο πριν τον κάνει αλλαγή, στο 62’, ο Μεντιλίμπαρ, είδαμε τον έμπειρο άσο ενεργητικό μέσα στο παιχνίδι, πρώτα να βγάζει ωραία αντεπίθεση (αλλά όχι καλή σέντρα) και μετά να γυρίζει την μπάλα μέσα από την περιοχή με τον γκολκίπερ Στρακόσια να μπλοκάρει.

Αν μη τι άλλο δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις για έλλειψη προσπάθειας τον Καμπελά, παρότι έχει χάσει πια την ταχύτητα του. Και έκλεψε μπάλα και τάκλιν έκανε και προσπαθούσε να κόψει. Από την άλλη του λείπουν θα έλεγα οι κινήσεις με το «κάτι παραπάνω». Θέλεις δηλαδή κάτι καλύτερο, αυτό που κάνει τη διαφορά. Κι ο Γάλλος π.χ. μία φορά που πήγε να περάσει μία έξυπνη πάσα στον Ποντένσε, δεν την πέρασε. Και οι τέσσερις εκτελέσεις κόρνερ που είχε ήταν αδιάφορες. Και δεν είχε καμία τελική, δεν απείλησε ο ίδιος ποτέ.

Είχε όντως μία-δύο καλές στιγμές, όπως τις μνημόνευσα πιο πάνω, ωστόσο δεν αρκούν. Όπως είχε με τον Παναθηναϊκό εκείνη την μπούκα στην περιοχή με το πέναλτι που δεν του έδωσαν στη Λεωφόρο. Από τη μία λες ότι την βοηθάει την ομάδα, από την άλλη λες ότι δεν είναι αρκετή αυτή η βοήθεια. Δεν τον θυμάμαι να έχει ένα καλό σουτ. Είναι πολύ ομαδικός παίκτης, αλλά να παίζεις μπροστά και να μην έχεις ένα καλό σουτ, δεν λέει.

Για να είμαι, βέβαια, ειλικρινής, η αλλαγή του την Κυριακή δεν την ωφέλησε την ομάδα. Ο Τσικίνιο φάνηκε εντελώς ανέτοιμος, προερχόμενος από τον μικροτραυματισμό του με την Μπαρτσελόνα.

Άσχετο:

Ίσως θυμάστε που ανήμερα του αγώνα με την ΑΕΚ είχα σταθεί επίμονα στο ότι ο Ολυμπιακός φέτος έχει παίξει πολύ καλύτερα όταν ο Μεντιλίμπαρ είχε στην ενδεκάδα τους περσινούς παίκτες, ενώ αντίθετα δεν συνέβαινε το ίδιο όταν έβαζε στην ενδεκάδα αρκετές η, πολλές μεταγραφές.

Και είδατε ότι και με την ΑΕΚ ο προπονητής επέμενε στους παλιούς, βάζοντας μόνο δύο μεταγραφές, τους Καμπελά και Ταρέμι, κατά κάποιο τρόπο υποχρεωτικά, λόγω των ενοχλήσεων του Τσικίνιο και του τραυματισμού του Ζέλσον, σε συνδυασμό με την ανετοιμότητα των προερχόμενων από τραυματισμό Ρόντινεϊ και Γιάρεμτσουκ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Είναι καλό που ο Σιπιόνι μπαίνει φουριόζος στους αγώνες του Ολυμπιακού, ακόμη κι όταν ο Μεντιλίμπαρ τον χρησιμοποιεί ως αλλαγή, όπως με την ΑΕΚ, που τον έβαλε στο 69’. Απλά ο Αργεντίνος έχει τέτοια κάψα να παίξει, που μάλλον χρειάζεται ένα καλύτερο έλεγχο στο παιχνίδι του, για να γίνει πιο πολύτιμος για την ομάδα. Τον είδαμε, για παράδειγμα, μία φορά να κόβει, αλλά να πασάρει λάθος. Και μία άλλη φορά να κάνει πρώτα λάθος μπαλιά και μετά να μην μπορεί να κόψει ούτε με φάουλ την αντίπαλη επίθεση.

Πρόκειται για ζωντανό στοιχείο και μας αρέσει ο Σιπιόνι. Κόβει, διώχνει, προσπαθεί να μεταβιβάσει σωστά, βοηθάει την άμυνα, όπως εκεί στο 92’ που κόντραρε το μακρινό σουτ του Πήλιου η, λίγο μετά που μέσα στην περιοχή του Τζολάκη μάρκαρε τον αντίπαλο αριστερό μπακ σε ρόλο τρίτου στόπερ. Πρέπει, όμως, να βρει μία καλύτερη ισορροπία και να είναι ίσως πιο έξυπνος στο ανασταλτικό κομμάτι. Η λογική λέει ότι όσο παίρνει χρόνο, τόσο και θα πατάει καλύτερα. Είναι καλός ο παίκτης.

Και για το τέλος ένα ιμότζι