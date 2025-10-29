Σε απολογία κλήθηκαν οι Ολυμπιακός, ΟΦΗ και Παναθηναϊκός

Κλήση σε απολογία από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Stoiximan Superleague για τον Ολυμπιακό, τον ΟΦΗ και τον Παναθηναϊκό για τα όσα έγιναν στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής.

Η Stoiximan Superleague ανακοίνωσε τις ομάδες που κάλεσε το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο σε απολογία στο πλαίσιο όσων έγιναν στην 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο λόγος για τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, για τον ΟΦΗ από το ματς με τον Ατρόμητο και τον Παναθηναϊκό από τη μάχη με τον Αστέρα AKTOR.

Αναλυτικά:

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη, 30-10-2025 και ώρα 12:00, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 26/10/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 26/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/2/130/1/5-νδ’ από 27/10/2025 Έκθεση της Αστυνομίας”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

2/ΠΑΕ ΟΦΗ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 25/10/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 25/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην από 25/10/2025 Έκθεση της Αστυνομία”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΟΦΗ – ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’ 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

3/ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 26/10/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 26/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2032/25/2319552 από 27/10/2025 Έκθεση της Αστυνομίας”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ASTERAS AKTOR.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, 2 α’ ιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ».