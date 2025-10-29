Σε απολογία κλήθηκαν οι Ολυμπιακός, ΟΦΗ και Παναθηναϊκός
Η Stoiximan Superleague ανακοίνωσε τις ομάδες που κάλεσε το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο σε απολογία στο πλαίσιο όσων έγιναν στην 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Ο λόγος για τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, για τον ΟΦΗ από το ματς με τον Ατρόμητο και τον Παναθηναϊκό από τη μάχη με τον Αστέρα AKTOR.
Αναλυτικά:
«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη, 30-10-2025 και ώρα 12:00, τους κάτωθι:
1/ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 26/10/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 26/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/2/130/1/5-νδ’ από 27/10/2025 Έκθεση της Αστυνομίας”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.
2/ΠΑΕ ΟΦΗ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 25/10/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 25/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην από 25/10/2025 Έκθεση της Αστυνομία”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΟΦΗ – ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’ 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.
3/ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 26/10/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 26/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2032/25/2319552 από 27/10/2025 Έκθεση της Αστυνομίας”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ASTERAS AKTOR.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, 2 α’ ιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ».
