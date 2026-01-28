Η αντοχή ως στρατηγική: ο Άγιαξ και το νέο του όπλο

Με σχεδόν πλήρες ρόστερ, παρά το ασφυκτικό πρόγραμμα των τελευταίων εβδομάδων, ο Άγιαξ πηγαίνει στο κρίσιμο ματς με τον Ολυμπιακό έχοντας ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα: τη φυσική του κατάσταση.

Αν δεν είχε ξυπνήσει ο Κο Ιτακούρα με ενοχλήσεις στη μέση, ο Φρεντ Γκριμ θα είχε στη διάθεσή του ολόκληρο το ρόστερ του στην προπόνηση της Τρίτης. Παρότι δεν είναι όλοι ακόμη απόλυτα έτοιμοι –ο Μπέργχαους δεν προλαβαίνει την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, ενώ οι Βέγκχορστ και Τομιγιάσου δεν βρίσκονται στο 100%– η γενική εικόνα της φυσικής κατάστασης στον Άγιαξ προκαλεί εντύπωση, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι η ομάδα έχει δώσει επτά αγώνες μέσα σε μόλις 22 ημέρες.

Η αντίθεση με τον ανταγωνισμό είναι έντονη. Ο Άγιαξ έχει και ο ίδιος τα προβλήματά του, όμως η φυσική κατάσταση του ρόστερ βρίσκεται ολοένα και περισσότερο υπό έλεγχο. Σε αντίθεση με τους συλλόγους σε Ρότερνταμ και Αϊντχόφεν, ο Γκριμ έχει την πολυτέλεια των επιλογών ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Φυσικά πρόκειται για μια στιγμιαία εικόνα και πάντα υπάρχει ο παράγοντας της ατυχίας, καθώς ορισμένοι τραυματισμοί, όπως αυτοί από επαφή, δύσκολα μπορούν να προληφθούν.

Παρόλα αυτά, στον Άγιαξ αισθάνονται περήφανοι, καθώς η εικόνα αυτή αποτελεί αποτέλεσμα μιας πολυετούς επένδυσης στη φυσική προετοιμασία. Η ιστορία είναι γνωστή: τη σεζόν 2023/24 τα φυσικά δεδομένα της ομάδας ήταν γεμάτα «κόκκινες σημαίες». Την περασμένη άνοιξη, αυτός ο πονοκέφαλος μετατράπηκε σε όπλο. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό έπαιξε ο Φραντσέσκο Φαριόλι ως head of performance, μαζί με τον γυμναστή Κάλουμ Γουόλς. Το καλοκαίρι αμφότεροι αποχώρησαν για την Πόρτο, ωστόσο ο επικεφαλής φυσικής κατάστασης, Σαμ Φέρινγκα, παρέμεινε στο Άμστερνταμ.

Χωρίς νέο εργοφυσιολόγο

Η πρόθεση του Άγιαξ ήταν να αντικαταστήσει τον Γουόλς με έναν νέο εργοφυσιολόγο, κάτι που αποτελούσε και ξεκάθαρη επιθυμία του Τζον Χάιτινγκα. Ωστόσο, αυτό αποδείχθηκε πιο δύσκολο απ’ ό,τι αναμενόταν, καθώς οι υποψήφιοι που είχαν εντοπιστεί δεν ήταν εφικτό να αποκτηθούν. «Θα ήταν ιδανικό να βρούμε τώρα έναν εργοφυσιολόγο, αλλά θέλεις τελικά τον καλύτερο. Είναι μια εξαιρετικά σημαντική θέση. Έχουμε έναν, αλλά πρέπει να προστεθεί ακόμη ένας», είχε δηλώσει ο Χάιτινγκα το φθινόπωρο.

Όταν όμως ο προπονητής απολύθηκε στις αρχές Νοεμβρίου, η διοίκηση αποφάσισε να περιμένει την έλευση του νέου τεχνικού, καθώς οι περισσότεροι προπονητές θέλουν να φέρνουν μαζί τους έναν έμπιστο συνεργάτη. Δεδομένου ότι ο Άγιαξ θα ορίσει μόνιμο προπονητή το καλοκαίρι, η αναζήτηση εργοφυσιολόγου μετατέθηκε χρονικά.

Αυτό σημαίνει πως ο Φέρινγκα έχει σηκώσει σχεδόν μόνος του το βάρος όλη τη σεζόν, τουλάχιστον τυπικά. Στην πράξη, βέβαια, πλαισιώνεται από μια ομάδα που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον γυμναστή δύναμης Ματ Σόλομον, τη sport scientist Τάνια Μπρέρινγκ και τον Φραν Μολάνο, ο οποίος έχει τον ρόλο του προπονητή αποκατάστασης και επιστροφής στη δράση, έχοντας αναλάβει και μέρος των καθηκόντων του Γουόλς.

Επικοινωνία

Το «κλειδί» της επιτυχίας του Άγιαξ σε αυτόν τον τομέα βρίσκεται κυρίως στην επικοινωνία. Ο Φέρινγκα λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο ιατρικό, το φυσικό και το τεχνικό επιτελείο, με συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών για την επιβάρυνση των παικτών. Με βάση αυτά τα δεδομένα διαμορφώνονται και οι προπονήσεις, με στόχο την πρόληψη.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους νεαρούς παίκτες, για τους οποίους η ένταση αυτού του επιπέδου είναι ακόμη καινούργια, ειδικά με τόσα συνεχόμενα παιχνίδια. Λαμβάνουν όπου χρειάζεται επιπλέον ξεκούραση και δεν έχουν ακόμη αγωνιστεί για 90 λεπτά με την πρώτη ομάδα. Το ίδιο ισχύει, με ελάχιστες εξαιρέσεις, και για τον Κάσπερ Ντόλμπεργκ, ο οποίος επέστρεψε από έναν ενοχλητικό τραυματισμό στο κοιλιακό τοίχωμα και πλέον βρίσκεται ξανά σε άριστη κατάσταση.

«Νιώθω πάνω-κάτω στο 100%, ή τουλάχιστον πολύ κοντά», δήλωσε ο Ντόλμπεργκ στη συνέντευξη Τύπου της Τρίτης. «Αισθάνομαι καλά, είμαι σε καλή φυσική κατάσταση, χωρίς ενοχλήσεις. Έχω παίξει αρκετά συνεχόμενα ματς, οπότε σωματικά είμαι καλά». Παράλληλα, διαθέσιμος είναι ξανά και ο Βέγκχορστ, ο οποίος είχε υποστεί ρήξη συνδέσμων τον Δεκέμβριο, αλλά επέστρεψε το Σάββατο.

Η «Τοekomst» προκαλεί… ίλιγγο

Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της «Τοekomst». Είναι χαρακτηριστικό πως μετά τη βαριά ήττα με 6-0 από την Άλκμααρ, όταν οι παίκτες επέστρεψαν μεταμεσονύχτια, αρκετοί μπήκαν απευθείας σε σάουνα ή χώρους αποκατάστασης. Ορισμένοι παίκτες και μέλη του επιτελείου διανυκτερεύουν μάλιστα στο κέντρο, όπου διαθέτουν προσωπικό στρώμα και μαξιλάρι.

Το κτίριο περιλαμβάνει χώρους για ασκήσεις αναπνοής, αποθεραπεία, αλλά και ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο. Εκεί οι παίκτες πραγματοποιούν ακόμη και προπονήσεις δύναμης μετά τους αγώνες, μια πρακτική που ξεκίνησε πέρσι στο πλαίσιο της αναζήτησης καλύτερης αποθεραπείας.

Διαχείριση επιβάρυνσης

Ο Άγιαξ επενδύει στην πρόληψη. Οι παίκτες παρακολουθούνται συνεχώς και ακολουθούν εξατομικευμένα προγράμματα, με τη διαφορά να εντοπίζεται στη σωστή συνεννόηση. Τα δεδομένα από το ιατρικό και φυσικό επιτελείο μεταφέρονται με σαφήνεια στο τεχνικό τιμ.

Ο Φρεντ Γκριμ, ως προπονητής, λειτουργεί περισσότερο ως διαχειριστής, δείχνοντας μεγάλη διάθεση να ακούσει την επιστημονική καθοδήγηση. Σε σχέση με πέρσι, όταν ο Φαριόλι εφάρμοζε πιο έντονο rotation, ο Άγιαξ διαθέτει πλέον μια πιο ανθεκτική ομάδα, γεγονός που επιτρέπει μεγαλύτερη σταθερότητα στις επιλογές.

Παρόλα αυτά, η προσοχή παραμένει, ειδικά στους νεότερους. Ο 18χρονος Σον Στόιρ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, έχοντας αγωνιστεί φέτος σε Ajax 1, Κ19, Γιονγκ Άγιαξ και εθνική Ολλανδίας U18. Παρότι αυτό τον βοήθησε να προσαρμοστεί στην ένταση, απαιτείται προσεκτική διαχείριση.

Νοοτροπία πρωταθλητισμού

Τελικά, η ευθύνη βαραίνει και τους ίδιους τους παίκτες. Ο Άγιαξ παρέχει τα εργαλεία και τα προγράμματα, όμως εκείνοι πρέπει να δεσμευτούν. Η πρόοδος παικτών όπως οι Γιούρι Μπάας, Γιούρι Ρεγκέερ και Μίκα Γκοντς είναι ενδεικτική. Ο τελευταίος, μάλιστα, έχει αυξήσει κατακόρυφα τη διαθεσιμότητά του χάρη στην επαγγελματική του προσέγγιση.

Τύχη και ατυχία

Παρά το βεβαρημένο πρόγραμμα, ο Άγιαξ έχει αποφύγει σε μεγάλο βαθμό τους τραυματισμούς. Φυσικά, η τύχη παίζει πάντα τον ρόλο της και τίποτα δεν είναι απολύτως ελεγχόμενο. Ωστόσο, με σωστή συνεργασία, υποδομές υψηλού επιπέδου και αυξανόμενη νοοτροπία πρωταθλητισμού, ο σύλλογος έχει πλέον τον έλεγχο της φυσικής κατάστασης, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στη μάχη για τη δεύτερη θέση της Eredivisie.