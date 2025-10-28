Ολυμπιακός: Ο Μεντιλίμπαρ ξεκουράζει παίκτες με τον Βόλο
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία για τον αυριανό αγώνα Κυπέλλου με τον Βόλο στο Γ. Καραϊσκάκης (17.30).
Ο τεχνικός των Πειραιωτών Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως είναι λογικό, θα ξεκουράσει αρκετούς βασικούς. Στην αποστολή, λοιπόν, που αποτελείται από 22 ποδοσφαιριστές δεν βρίσκονται οι Τζολάκης, Ελ Καμπί, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μάρτινς, Ρέτσος, Ορτέγκα, Γκαρθία. Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού:
Πασχαλάκης, Μπότης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζος, Ροντινέι, Μάντσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Έσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Wyscout Analysis, Ολυμπιακός: Ο «πανταχού παρών» Έσε κόντρα στην ΑΕΚ
- Galacticos LIVE: Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ιανουαρίου για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟ και ΟΣΦΠ
- Ο θρυλικός φίλος της Μπαρτσελόνα, Jimmy Jump, στο Gazzetta: «Ντροπή η διαιτησία με Ολυμπιακό, τεράστια ιστορία η εισβολή στο Πορτογαλία-Ελλάδα το 2004»