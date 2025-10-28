Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκουράζει αρκετούς βασικούς για το ματς με τον Βόλο. Η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αυριανό αγώνα Κυπέλλου.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία για τον αυριανό αγώνα Κυπέλλου με τον Βόλο στο Γ. Καραϊσκάκης (17.30).

Ο τεχνικός των Πειραιωτών Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως είναι λογικό, θα ξεκουράσει αρκετούς βασικούς. Στην αποστολή, λοιπόν, που αποτελείται από 22 ποδοσφαιριστές δεν βρίσκονται οι Τζολάκης, Ελ Καμπί, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μάρτινς, Ρέτσος, Ορτέγκα, Γκαρθία. Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού:

Πασχαλάκης, Μπότης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζος, Ροντινέι, Μάντσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Έσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.