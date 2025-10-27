Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την ακίνδυνη ΑΕΚ στο Φάληρο που έφυγε ξανά ηττημένη σε δεύτερο μεγάλο ματς πρωταθλήματος, προβληματίζοντας τον Οκτώβριο στα τέσσερα από τα πέντε παιχνίδια.

Η ανάγνωση της ήττας της ΑΕΚ στο ντέρμπι του Φαλήρου είναι πάρα πολύ απλή. Η Ένωση δεν ήταν απειλητική μέσα στο παιχνίδι, ήταν φοβική στο μεγαλύτερο μέρος του και όταν στο τέλος της βραδιάς έχεις την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 54' με τον Γιόβιτς και τη δεύτερη στο 90' με τον Γκατσίνοβιτς, όχι ντέρμπι δεν παίρνεις, όχι τον Ολυμπιακό δεν νικάς, αλλά ούτε έναν απλό αγώνα πρωταθλήματος...

Η ΑΕΚ έδωσε μπάλα στον Ολυμπιακό στο πρώτο μέρος και έδειχνε να το διαχειρίζεται μέχρι που ήρθε η στιγμή με το χέρι του Βίντα στη φάση του πέναλτι για να μείνει πίσω στο σκορ. Ο Νίκολιτς αποφάσισε να ακολουθήσει παρόμοια προσέγγιση με εκείνη που είχε στο πρόσφατο ματς με τον ΠΑΟΚ, ωστόσο παρότι σχεδίασε να χτυπήσει στην αντεπίθεση, η Ένωση δεν μπόρεσε να δημιουργήσει καμία μεγάλη φάση.

Στο δεύτερο παρότι πήρε την μπάλα πολύ περισσότερο στα πόδια της και έκανε παιχνίδι δεν μπόρεσε πλην της ευκαιρίας του Γιόβιτς και εκείνης με τον Γκατσίνοβιτς στο φινάλε να προβληματίσει την άμυνα του Ολυμπιακού και δείχνοντας για ακόμα μια φορά αδυναμία στα αμυντικά στημένα δέχθηκε το δεύτερο γκολ που τελείωσε ουσιαστικά το ντέρμπι.

Χρειάζεται χρόνος, δουλειά και στο βάθος ποιοτικές προσθήκες

Οι κιτρινόμαυροι εκεί που θα έπρεπε να αντιδράσουν έχοντας βρεθεί πίσω στο σκορ, έδειξαν ξανά εγκλωβισμένοι στο τελευταίο τρίτο, χωρίς ξεκάθαρο πλάνο στο παιχνίδι τους. Παρότι κατάφεραν να κυκλοφορήσουν την μπάλα, δεν είχαν ιδέες για να δημιουργήσουν καθαρές ευκαιρίες. Παράλληλα ο Νίκολιτς που έχει αποδείξει αρκετές φορές από το ξεκίνημα της σεζόν ότι διαβάζει τα ματς κατά τη διάρκεια τους και παρεμβαίνει σωστά, όπως για παράδειγμα στα καλοκαιρινά ευρωπαϊκά προκριματικά, τόσο στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ όσο και σε αυτό με τον Ολυμπιακό δεν μπόρεσε να πάρει τίποτα από τις αλλαγές του.

Η ΑΕΚ έφυγε ξανά ηττημένη σε δεύτερο μεγάλο ματς πρωταθλήματος μέσα σε μία εβδομάδα, με την εικόνα της να προβληματίζει. Ενδιάμεσα υπήρξε η ισοπεδωτική εμφάνιση στην Ευρώπη απέναντι στην Αμπερντίν, η οποία αποτέλεσε τη μοναδική εξαίρεση μέσα στον Οκτώβριο γιατί είχε προηγηθεί η κάκιστη εμφάνιση στο Τσέλιε και η προβληματική εικόνα με την Κηφισιά παρά την ανατροπή.

Χρειάζεται πολύς χρόνος και μπόλικη δουλειά ακόμα για να μπορεί η ΑΕΚ να είναι πραγματικά ανταγωνιστική στα μεγάλα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος. Και φυσικά επιπλέον ποιοτικές προσθήκες στο ρόστερ. Το Conference League βέβαια είναι μια άλλη ιστορία, την οποία η ΑΕΚ θα πρέπει να δει σοβαρά γιατί έχει την ευκαιρία να καλύψει το χαμένο έδαφος όλων των προηγούμενων ετών. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι η συνολική εικόνα τον μήνα Οκτώβριο στα τέσσερα από τα πέντε παιχνίδια είναι προβληματική.