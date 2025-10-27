Νίκολιτς: «Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, είναι πολύ δύσκολο να είσαι παίκτης της ΑΕΚ»

Η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς μετά την ήττα της ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Η ΑΕΚ έχασε σε δεύτερο διαδοχικό μεγάλο ματς πρωταθλήματος, καθώς μετά τον ΠΑΟΚ ηττήθηκε κι από τον Ολυμπιακό, με 2-0. Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε και στάθηκε στη φρεσκάδα της ομάδας του, στη δυστοκία στο επιθετικό τρίτο και στην ενότητα που πρέπει να υπάρχει ενόψει της συνέχειας.

Η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς

«Δεν είμαστε χαρούμενοι από το τελικό αποτέλεσμα. Οπως με γνωρίζεται το αποτέλεσμα μετράει πάντα. Ωστόσο ειμαι ικανοποιημένος και χαρούμενος από την απόδοση των παικτών μας και τη συμπεριφορά μας που επέδειξαν στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Ολυμπιακός έδειξε ότι ήταν πιο φρέσκος. Είχε δυο ημέρες περισσότερες. Προσπαθήσαμε να έχουμε πιο φρέσκους παίκτες. Ανταποκριθήκαμε θα έλεγα καλά στο πρέσινγκ του Ολυμπιακού. Το ασκεί καλά. Είχαμε λύσεις. Το πρόβλημά μας εντοπίζεται στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Ίσως γίνομαι κουραστικός που το επαναλαμβάνω, αλλά είναι θέμα που μας απασχολεί. Δεν μας πήγαν καλά εκεί τα πράγματα. Κάποιες αποφάσεις, κάποια πάσα δεν ήταν σωστές. Δεχθήκαμε κάποια πίεση, δώσαμε κάποιες πάσες, αλλά το πρόβλημα ήταν στο τελευταίο τρίτο. Δεν τις μετουσιώσαμε σε γκολ. Πρέπει να βρούμε λύση.

Είναι κρίμα γιατί οι παίκτες έδειξαν καλή συμπεριφορά. Έμειναν πιστοί μέχρι το τέλος στο πλάνο που είχαμε διαμορφώσει, γι’ αυτό αξίζουν συγχαρητήρια. Δεχθήκαμε δυο τέρματα, ένα από πέναλτι, μία από στημένη φάση. Άρα από δυο στημένες φάσεις. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη νίκη. Άξιζε να νικήσει».

Για το κατά πόσο τον προβληματίζει πως τελειώνει ο Οκτώβριος και η ΑΕΚ δεν είναι σε καλή κατάσταση: «Βεβαίως και με απασχολεί. Όμως το αποτέλεσμα και η απόδοσή μας απόψε δεν ήταν σε ισορροπία. Το εύκολο θα ήταν να ψάξω δικαιολογίες για τις απουσίες των Ζίνι, Μουκουντί, Περέιρα, Ελίασον. Αυτό δε συνέβη μόνο στην αποψινή αναμέτρηση.

Δεν είμαστε η… Μάντσεστερ Σίτι να λείπει ένας παίκτης και να μπορούμε εύκολα να τον αντικαταστήσουμε. Δεν πρόκειται να κλάψουμε για κάτι τέτοιο. Έχουμε ένα πρότζεκτ που στήνουμε. Να πούμε και μερικά θετικά: ο Καλοσκάμης είναι ένας εξαιρετικά ενδιαφέρον παίκτης. Έλληνας παίκτης με σωστή νοοτροπία και απόδοση.

Δεχθήκαμε με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό γκολ από στημένη φάση και πέναλτι και ένα δώρο στον ΠΑΟΚ στο δεύτερο γκολ. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το λύσουμε αυτό, ακόμα και στις επιλογές που θα κάνουμε, τον Γενάρη στις μεταγραφές. Ίσως κάποιοι παίκτες έχουν κουραστεί, να μην είναι τόσο φιλόδοξοι επειδή είναι καιρό στην ομάδα.

Αυτά θα γίνουν βήμα – βήμα. Σήμερα είχαμε έναν εξαιρετικό Πινέδα, Καλοσκάμη, έναν Μάνταλο πραγματικό αρχηγό. Ο Κοϊτά ήταν πολύ καλός. Ο Ρέλβας και βεβαίως τα δυο μπακ μας υπερέβαλαν εαυτό με την απόδοσή τους. Ο Ολυμπιακός άξιζε να κερδίσει. Έδειξε φρεσκάδα. Στόχος μας να μείνουμε ενωμένοι, να μείνουμε μαζί και να συνεχίσουμε την προσπάθεια.

Αυτό που υπογραμμίζω είναι πως μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο οι παίκτες ακολούθησαν το πλάνο. Επιθετικά κάναμε ευκαιρίες, αλλά στο τελευταίο στάδιο της προσπάθειας δεν μας πήγε καλά. Μία πάσα ή ένα κοντρόλ. Μην αρχίσουμε να λέμε για τον Λούκα στην πρώτη φάση ή τον Γκάτσι. Όλοι έδωσαν το 100%. Όταν υπάρχει καλή διάθεση μπορούμε κι αυτό να το ξεπεράσουμε».

Για το τελευταίο τρίτο που στάθηκε και στις επιλογές που μίλησε αν οφείλεται σε θέμα ποιότητα, είναι θέμα πνευματικής ετοιμότητας: «Η απάντηση είναι ότι ο Ολυμπιακός έδειξε τη φρεσκάδα. Είναι απαραίτητη για το επιθετικό τρίτο, να πάρουν σωστές αποφάσεις. Δεν θέλω να κριτικάρω.

Οι παίκτες μου έδειξαν αγωνιστικό πνεύμα. Έδειξαν προθυμία, αντίσταση και δεν τα παράτησαν. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στο επιθετικό τρίτο και παλεύουμε να το λύσουμε. Μπορεί να είναι θέμα απόφασης, μπορεί να είναι επιθυμίας και δίψας για να σκοράρεις;

Ίσως να είναι και λίγο απ’ όλα. Λίγο η κούραση, λίγο η πνευματική κατάσταση ίσως και προπόνησης. Το ενδιαφέρον είναι ότι είχαμε ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο να κάνουμε εμείς το 0-1. Ίσως η φάση του Γιόβιτς ή κάτι τέτοιο.

Υπήρχε ένας μικρός εκνευρισμός στο Καραϊσκάκη όταν κάναμε κάποιες προσπάθειες. Δεν βάλαμε το γκολ. Αυτό συμβαίνει. Υπάρχει πάντα και η πιθανότητα οι δικές μου επιλογές στην επιθετική γραμμή να μην ήταν επιτυχημένες. Πάντα υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο».

Για το πώς μπορεί να αλλάξει η εικόνα της ΑΕΚ στα ντέρμπι στην πορεία, μέχρι να έρθει ο Γενάρης και η μεταγραφική περίοδος: «Επισημαίνω το ματς με την Κηφισιά που το γυρίσαμε. Με την κατάλληλη νοοτροπία που το γυρίσαμε. Ήταν θέμα νοοτροπίας αυτό το παιχνίδι. Σε μεγάλο βαθμό εξαρτιόμαστε από το πώς ξεκινά το ματς. Το ποιος θα βάλει το πρώτο γκολ.

Όταν το ματς πάει όπως το θέλουμε τότε γινόμαστε ελκυστική ομάδα. Αν κάποιες φορές δεν πάνε καλά τα πράγματα στην αρχή δυσκολευόμαστε. Είναι ένα πρόβλημα και προσωπικά προσπαθώ να βρω λύσεις. Και με την επιλογή των κατάλληλων παικτών. Αυτών που πνευματικά μπορούν να σταθούν.

Είναι πολύ δύσκολο να είσαι παίκτης της ΑΕΚ. Είναι μεγάλη ομάδα και πρέπει να μάθεις να παίζεις υπό πίεση. Δεν είμαι απογοητευμένος από την απόδοση των παικτών. Σήμερα η απόδοση ήταν καλή, όχι με τον ΠΑΟΚ. Είχαμε πρόβλημα στο τελευταίο τρίτο. Εκεί δεν είχαμε τη φρεσκάδα και τις λύσεις που θέλαμε».

Για τη διαχείριση του Πέμπτη - Κυριακή: «Το πρόγραμμα θα είναι δύσκολο. Είναι πιεστικό. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, ειδικά όταν παίζεις στην Ευρώπη. Έχουμε το βάθος ως ομάδα, έχουμε τους παίκτες, ειδικά αν είναι όλοι υγιείς. Κάνουμε ροτέισον.

Φυσικά να επιλέγουμε τους κατάλληλους παίκτες για να παίζουν. Να είναι σε καλή φυσική κατάσταση και πνευματική για να παίξει. Είδαμε τον Γκατσίνοβιτς απόψε, προέρχεται από απουσία. Θέλει χρόνο.

Έχουμε πολλές αναμετρήσεις μέχρι τα Χριστούγεννα. Δεν θα είναι εύκολο, δεν θα είναι απλό, αλλά θα βρούμε τις λύσεις για να ανταπεξέλθουμε».