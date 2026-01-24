Νίκολιτς: «Πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό πιστεύω ότι θα έχουμε πάρει χαφ»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη στην Τρίπολη τόνισε πως πιστεύει ότι η ερχόμενη εβδομάδα θα φέρει μεταγραφικές εξελίξεις για την Ένωση στην υπόθεση του αμυντικού χαφ.

Μετά το σημαντικό διπλό με το οποίο έφυγε από την Τρίπολη η ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε και στα μεταγραφικά.

Οι κιτρινόμαυροι βρίσκονται σε επαφές για την απόκτηση ενός χαφ, όπως είναι γνωστό, με τον Νίκολιτς να εκφράζει την αισιοδοξία του ότι την ερχόμενη εβδομάδα και πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την επόμενη Κυριακή, η ΑΕΚ θα έχει καταφέρει να πάρει τον χαφ που ψάχνει.

«Πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό πιστεύω ότι θα έχουμε πάρει αμυντικό χαφ», σχολίασε ο Νίκολιτς και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Υπάρχουν δυο δρόμοι. Είτε θα πάρουμε έναν παίκτη game changer που να κάνει τη διαφορά ή έναν παίκτη με μέλλον. Eναν θα πάρουμε τώρα και έναν το καλοκαίρι. Πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχω ακόμα έναν παίκτη στη διάθεση μου».

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Για την εικόνα του αγώνα είπε: «Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Ηταν τρεις πολύτιμοι βαθμοί αυτοί που πήραμε. Η ΑΕΚ έχει δυσκολευτεί σε αυτό το γήπεδο στο παρελθόν. Έχει κάνει και ήττες εδώ. Οπότε είμαστε ικανοποιημένοι που φεύγουμε από εδώ με τους τρεις βαθμούς της νίκης. Να πούμε ευχαριστώ στους φιλάθλους μας, ήταν εκπληκτικοί. Γέμισαν τις τρεις από τις τέσσερις εξέδρες του γηπέδου. Νιώσαμε σαν να είμαστε στη δική μας έδρα. Είναι οι ίδιοι φίλαθλοι που ήταν και στο ξενοδοχείο. Οργανωμένοι, γυναίκες, παιδιά όλοι εδώ. Μας γεμίζει αυτό. Στην αρχή του αγώνα ήμασταν στην επίθεση. Κυριαρχήσαμε. Δημιουργούσαμε συνθήκες για να σκοράρουμε. Είχαμε έξι – επτά κόρνερ στην αρχή. Αλλά μας έλειψε τελική πάσα. Αυτή η ισορροπία μετά, διέκοψε το φανταστικό γκολ του Γιόβιτς. Είχαμε μετά κι άλλες ευκαιρίες. Υπήρχαν στιγμές που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν ο κατάλληλος ρυθμός που θέλαμε. Επηρεαστήκαμε από διάφορα πράγματα. Ανέβηκε και ο Αστέρας σε απόδοση. Είχαμε τις εξαιρετικές επεμβάσεις του Θωμά στο τέλος που εξασφάλισαν τους τρεις βαθμούς για εμάς. Ο Αστέρας δεν είναι όπως πριν. Έχει αλλάξει με τον κ. Ράσταβατς. Είμαι περίεργος να δω πόσο μεγάλες δυσκολίες θα αντιμετωπίσουν οι άλλες ομάδες που θα έρθουν σε αυτό το γήπεδο. Θα τους δημιουργήσουν πολλά - πολλά προβλήματα».

Για το δίδυμο Βάργκα – Γιόβιτς και τις πρώτες εντυπώσεις απ’ αυτά τα δυο ματς που ξεκίνησαν κι αν θα επιμένει και στα υπόλοιπα ματς με τους δυο μπροστά: «Μη ξεχνάμε ότι έχουμε Ζίνι και Πιερό. Το δίδυμο Βάργκα – Γιόβιτς προσαρμόζεται. Δεν είμαι ικανοποιημένος 100% από τη γενική εικόνα της ομάδας. Σε κάθε περίπτωση είναι μία ακόμη επιλογή αυτή που έχω στα χέρια μου. Είμαι χαρούμενος με τη μεταγραφή του Βάργκα. Δίνει άλλο ένα όπλο στη φαρέτρα μου. Μπορεί να ξεκινήσουμε με δύο φορ, με έναν. Μπορεί με δυο επιθετικούς με διαφορετικά χαρακτηριστικά, μπορεί να το αλλάξουμε αυτό μέσα στον αγώνα. Δεν είναι κάτι δεδομένο. Φυσικά μπορεί να κάνουμε τροποποιήσεις μέσα στον αγώνα κι αυτό είναι πολύ σημαντικό για έναν προπονητή. Ο Λούκα έχει πετύχει πέντε γκολ σε δυο αναμετρήσεις. Ο Βάργκα θέλει πολύ να σκοράρει. Το έχει δείξει έντονα και στις προπονήσεις, γι’ αυτό και μετά την ευκαιρία του τον σήκωσε ο Λούκα. Του έχουμε πει να μην νιώθει τόση πίεση. Το σημαντικό είναι ότι είμαστε στην κορυφή της βαθμολογίας, με έναν αγώνα βέβαια περισσότερο. Αναμένουμε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην έδρα μας. Θα το προετοιμάσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχουμε τους παίκτες στη διάθεσή μας, πλην του Περέιρα και περιμένουμε τον Πιερό να μπει στις προπονήσεις μέσα στην εβδομάδα πιο έντονα. Οπότε υπάρχει… ανταγωνισμός σε κάθε θέση. Να προσθέσω ότι πλέον είμαστε πιο επικίνδυνοι στην αντίπαλη περιοχή στον αέρα. Η πρώτη σέντρα του Ρότα έγινε ευκαιρία. Κάναμε μεγάλο αριθμό σε σέντρες και από τον Πήλιο και τον Ρότα, αλλά και τον Κοϊτά. Δυστυχώς δεν ήταν καλές οι σέντρες. Κάποιες σταμάτησαν οι αντίπαλοι, κάποιες έφυγαν από την άλλη πλευρά. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να συνηθίζουμε σε αυτό. Έχουμε την επιλογή και με σέντρες. Έχουμε δυο φορ, συν τον Ζίνι, που είναι επικίνδυνοι μέσα στην περιοχή».

Για τη μεταγραφή του χαφ και που βρίσκεται αυτή η υπόθεση: «Δεν ήταν σωστή η απόδοσή μας στο κέντρο απόψε. Μην ξεχνάμε ότι οι ίδιοι παίκτες έχουν αποδώσει εξαιρετικά σε προηγούμενες αναμετρήσεις. Ολοι τους βέβαια και ο Ράζβαν, ο Πινέδα και ο Πέτρος ήταν εξαιρετικοί στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Δουλεύουμε καθημερινά. Δεν αγχωνόμαστε με αυτό το θέμα. Καλό θα ήταν όλοι να κατεβάσουμε τους τόνους. Βλέπω γίνεται θέμα γύρω απ’ αυτό. Δεν υπάρχει λόγος. Έχουμε παίκτες που κοιτάμε, που έχουμε στα ραντάρ μας. Το σίγουρο είναι ότι θα προσπαθήσουμε να φέρουμε έναν παίκτη που είτε θα προσθέσει την πάρα πολύ ψηλή ποιότητα που μπορούμε να βρούμε – κάτι που δεν είναι εύκολο- είτε θα είναι νέος παίκτη με πολλές δυνατότητες και πολύ μέλλον που θα βοηθήσει την ομάδα. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα πρέπει να βοηθήσει τη δομή που έχουμε στο κέντρο και βεβαίως να μας προετοιμάσει πως θα κινηθούμε μεταγραφικά το καλοκαίρι. Δε σκεφτόμαστε μόνο το αύριο. Σκεφτόμαστε σε βάθος τριμήνου, τετράμηνου. Έχουμε σαφή εικόνα για το τι θέλουμε. Υπάρχει εξαιρετική συνεργασία, είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος με τη διοίκηση και εξετάζουμε όλες τις επιλογές που είναι στο τραπέζι και είναι ρεαλιστικές, καθώς όπως προείπα, είτε η μία υλοποιηθεί, είτε η άλλη για μένα θα είναι πάρα πολύ θετικό. Και πριν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, νομίζω, θα υπάρχει μία προσθήκη ενός παίκτη.

Το σίγουρο είναι ότι δεν θα φέρουμε έναν παίκτη, μόνο και μόνο για τον φέρουμε, όπως λέμε συνήθως. Αλλά θα είναι παίκτης με τρομερή ποιότητα ή ένας παίκτης με καλές προοπτικές για το μέλλον. Πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη σε όλη τη διαδικασία που ακολουθούμε, καθώς πρόκειται για μία αναδιάρθρωση που ακολουθείται σταδιακά. Να δείξουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους που την εκτελούν. Για να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος, το χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο είναι πιο μικρό σε διάρκεια. Είναι πιο δύσκολο να βρεις τους παίκτες. Όμως έχουμε ένα ξεκάθαρο πλάνο: Θα έχουμε έναν νέο παίκτη που θα έχει μακροπρόθεσμη εξέλιξη και έναν παίκτη που θα αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού. Έναν game changer. Ένας θα έρθει τώρα και ένας το καλοκαίρι. Αυτό είναι κάτι που το συζητούμε και έχει να κάνει με το τι ισχύει στην αγορά και τις δυνατότητές μας. Δεν πρόκειται να έρθουν δυο μεγάλοι σε ηλικία παίκτες ή δυο μικροί σε ηλικία. Βεβαίως, να πούμε ότι δείχνουμε απεριόριστο σεβασμό στους παίκτες που είναι στο ρόστερ. Αυτοί δουλεύουν καθημερινά στα Σπάτα και έχουν προσφέρει στην ομάδα. Θέλουμε να καταφέρουμε περισσότερα πράγματα να καταφέρουμε. Ακόμη είναι νωρίς. Είναι ακόμη Ιανουάριος. Και επειδή το θέμα του χαφ έχει συζητηθεί περισσότερο απ’ όσο πρέπει, να πω ότι είμαι χαρούμενος με τους παίκτες που έχω ήδη. Αν έρθει αυτή η ποιοτική προσθήκη, που ανέφερα, θα είναι ευχάριστο και για μένα και την ομάδα».