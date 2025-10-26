Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Ολυμπιακός έχουν πάρει τον «αέρα» της ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός πήρε το ντέρμπι με την ΑΕΚ με 2-0 και βρήκε αντίδραση μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα.

Στα ντέρμπι των Πειραιωτών με την Ένωση απουσιάζει η ισοπαλία πλέον για δέκα ματς. Η τελευταία ισοπαλία ήταν στις 17/9/23, στην έδρα της ΑΕΚ με 1-1. Στα δέκα παιχνίδια που ακολούθησαν, λοιπόν, ο Ολυμπιακός νίκησε στα επτά και η ΑΕΚ στα τρία.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ωστόσο, έχει χτίσει τρομερή παράδοση κόντρα στην Ένωση. Ο Βάσκος τεχνικός έχει αντιμετωπίσει τον Δικέφαλο εννέα φορές και νίκησε στα επτά. Ξεκίνησε με ήττα 1-0 στις 31/3/24 για τα playoffs του πρωταθλήματος, αλλά έκτοτε έχει επτά νίκες και μόλις μία ήττα κι αυτή αδιάφορη, αφού ήταν το 2-0 στη ρεβάνς Κυπέλλου, μετά το απίθανο 6-0 στο Φάληρο. Η ΑΕΚ είναι και η ελληνική ομάδα που έχει νικήσει ο έμπειρος τεχνικός, περισσότερο από κάθε άλλη.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Μεντιλίμπαρ κόντρα στην ΑΕΚ

31/03/2024 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-0

15/05/2024 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0

24/11/2024 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 4-1

26/02/2025 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 6-0

02/03/2025 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 0-1

02/04/2025 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 2-0

13/04/2025 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 1-0

27/04/2025 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 0-2

26/10/2025 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0

Ο Ελ Καμπί πλήγωσε ξανά την ΑΕΚ

Ο 32χρονος Μαροκινός επθετικός έχει τρομερή παράδοση εναντίον της ΑΕΚ. Ο φορ του Ολυμπιακού έχει σκοράρει κόντρα στην Ένωση περισσότερες φορές από κάθε άλλη ομάδα. Ο Ελ Κααμπί έχει 4 γκολ σε 9 ματς με τον ΠΑΟΚ, 4 γκολ σε 5 ματς με τον Άρη και 2 γκολ σε 10 αγώνες σε ντέρμπι αιωνίων με τον Παναθηναϊκό. Με την ΑΕΚ έχει σε 9 αγώνες 7 γκολ και μία ασίστ...

Ο Ελ Καμπί από τα 9 ματς εναντίον της ΑΕΚ βρήκε δίχτυα στα πέντε. Στα τέσσερα παιχνίδια που σκόραρε νίκησε ο Ολυμπιακός και στο άλλο το αποτέλεσμα ήταν ισοπαλία. Σε μία ακόμα νίκη επί της Ένωσης δεν είχε γκολ, αλλά έδωσε ασίστ.

Αναλυτικά τα παιχνίδια του Ελ Καμπί με αντίπαλο την ΑΕΚ

Super League

2023-24

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1 (ένα γκολ, 81' συμμετοχής)



2024-25

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 4-1 (τρία γκολ, 90' συμμετοχής)

Κύπελλο Ελλάδας

2024-25

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 6-0 (ένα γκολ, 17' συμμετοχής)

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 2-0 (μηδέν γκολ, 22' συμμετοχής)

Super League Playoffs

2023-24

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-0 (μηδέν γκολ, 61' συμμετοχής)

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0 (μία ασίστ, 90' συμμετοχής)

2024-25

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 1-0 (ένα γκολ, 90 λεπτά συμμετοχής)

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 0-2 (μηδέν γκολ, 72' συμμετοχής)

2025-26

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0 (ένα γκολ, 83' συμμετοχής)