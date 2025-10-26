Λουτσέσκου: «Ήμουν νευρικός στο πρώτο ημίχρονο, πρέπει να δέσουν οι νέοι παίκτες»

Οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου στην κάμερα της NOVA μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Βόλου στην Τούμπα.

Το τέλος της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League θα βρει τον ΠΑΟΚ στην κορυφή της βαθμολογίας, καθώς η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πήρε τη νίκη επί του Βόλου με 3-0. Ο Ρουμάνος τεχνικός στις δηλώσεις του στην NOVA στάθηκε στο πρώτο ημίχρονο, στο οποίο η ομάδα του δεν ήταν απειλητική, ενώ έκανε αναφορά στους Τέιλορ και Βολιάκο.

Οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου

«Κάθε εβδομάδα είναι με συνεχόμενα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό και οι ποδοσφαιριστές δείχνουν έτοιμοι, να παρουσιάζονται με τον τρόπο που πρέπει για να φέρουμε σε ισορροπία το τι συμβαίνει στο προηγούμενο παιχνίδι και την ψυχολογική φρεσκάδα που θα πρέπει να έχουμε στο ματς που ακολουθεί».

Για το αν τον άγχωσε ότι δεν ήρθε νωρίτερα το γκολ: «Δεν με άγχωσε αυτό, αλλά ήμουν νευρικός κυρίως γιατί κυκλοφορούσαμε αργά τη μπάλα. Δεν είχαμε επιθετικότητα και ένταση, δεν δημιουργήσαμε ευκαιρίες απέναντι σε μια ομάδα με πολυπληθής άμυνα, ενώ όμως δεν απειληθήκαμε. Το διορθώσαμε στο δεύτερο μέρος, είχαμε μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι μας και κυριαρχήσαμε».

Για το πώς διαχειρίζεται ο ίδιος το τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μεταξύ των συνεχόμενων αγώνων: «Πρέπει 100% να αναλύσουμε τον αντίπαλο, να ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Επίσης οι νέοι ποδοσφαιριστές να "δέσουν" με αυτούς που βρίσκονται ήδη στο ρόστερ.

Ο Τέιλορ ήταν συγκρατημένος στο πρώτο μέρος, αλλά "ξεκλείδωσε" στο δεύτερο μέρος, ο Βολιάκο πρέπει να μάθει ακόμη τους "μηχανισμούς" στην άμυνα και τις τοποθετήσεις και όλα αυτά ενώ ο χρόνος μεταξύ παιχνιδιών και προπονήσεων είναι ελάχιστος γι' αυτό και πρέπει να προσαρμοζόμαστε στα δεδομένα».