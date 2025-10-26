Παναθηναϊκός - Αστέρας Aktor: Αυτογκόλ του Τσίκο για το 2-0
Με αυτογκόλ του Τσίκο στο 68' έγινε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό εναντίον του Αστέρα Aktor.
Ο Παναθηναϊκός από το 68' προηγείται με 2-0 του Αστέρα Aktor.
Ο Άνταμ Τσέριν εκτέλεσε φάουλ από αριστερά, η μπάλα πέρασε από αρκετό κόσμο και ο 27χρονος Αργεντινός μέσος Χουλιάν Τσίκο στην προσπάθειά του ν' απομακρύνει, έστειλε τη μπάλα με τον ώμο στα δίχτυα της ομάδας του.
Το 2-0 του τριφυλλιού
@Photo credits: eurokinissi, Σωτήρης Δημητρόπουλος
