Ο Παναθηναϊκός από το 68' προηγείται με 2-0 του Αστέρα Aktor.

Ο Άνταμ Τσέριν εκτέλεσε φάουλ από αριστερά, η μπάλα πέρασε από αρκετό κόσμο και ο 27χρονος Αργεντινός μέσος Χουλιάν Τσίκο στην προσπάθειά του ν' απομακρύνει, έστειλε τη μπάλα με τον ώμο στα δίχτυα της ομάδας του.

Το 2-0 του τριφυλλιού