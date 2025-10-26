Δείτε τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση απέναντι στον Βόλο ΝΠΣ για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Βόλο στην Τούμπα (19:30) μετά το μεγάλο «διπλό» στη Γαλλία επί της Λιλ και θέλει να δώσει συνέχεια στο σερί νικών του παραμένοντας στην κορυφή και να εκμεταλλευτεί παράλληλα τις απώλειες που θα προκύψουν τουλάχιστον για κάποια ομάδα από το ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.

Οι «ασπρόμαυροι» δεν ανακοίνωσαν αποστολή, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου πάντως να μην υπολογίζει τους Πέλκα, Καμαρά, Κεντζιόρα και Παβλένκα. Αντίθετα επέστρεψαν και είναι διαθέσιμοι οι Οζντόεφ και Τάισον.

Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει το παιχνίδι με την παρακάτω ενδεκάδα: Τσιφτσής, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς, Τάισον, Γιακουμάκης.