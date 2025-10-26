Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης γράφει στο blog του στο Gazzetta για τη γιορτή της Θεσσαλονίκης που θα τον βρει στη Λιβαδειά και την… απελευθέρωση στο μπάσκετ με την ισοπέδωση του Πανιωνίου!

Μέρα γιορτής για την Θεσσαλονίκη η σημερινή και προφανέστατα θα ευχηθώ ότι καλύτερο για την τεράστια αυτή πόλη που έχει για καμάρι της, τον Άρη τον Θεό της!

Σαν σήμερα το 1912 στην Γέφυρα Θεσσαλονίκης, σε ένα σημείο 7 χιλιόμετρα από το…σπίτι μου, παραδόθηκε η Θεσσαλονίκη στα ελληνικά στρατεύματα και έτσι γλιτώσαμε την βουλγαρική κατήχηση από την μία και από την άλλη οι παππούδες μας φεύγοντας από την πατρίδα, την Μ. Ασία, λίγα χρόνια αργότερα, ήρθαν στα ιερά χώματα της Μακεδονίας.

Η αλήθεια είναι βέβαια ότι η Θεσσαλονίκη βιώνει πολλών ειδών…σκλαβιάς κατά καιρούς, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι της-τουλάχιστον σε αθλητικό επίπεδο- συνεχίζει να αντιστέκεται και να πετυχαίνει πολλές νίκες…απελευθέρωσης με τον κόσμο του Άρη να είναι μονίμως στις επάλξεις.

Η απόλυση Κάραιτζιτς, απελευθέρωσε τους παίκτες και ισοπέδωσαν τον Πανιώνιο

Χθες αυτοί που έδειξαν απελευθερωμένοι ήταν οι παίκτες του Άρη στην Γλυφάδα. Στο προηγούμενο μου blog είχα σημειώσει τι θα ακολουθήσει με τον Κάραιτζιτς. Ο Σέρβος αποδείχθηκε κακή επιλογή, όχι λόγω γνώσεων ή μπασκετικής κουλτούρας, αλλά λόγω απειρίας, χαρακτήρα και προσέγγισης των αποδυτηρίων, αλλά και των αθλητών του. Ο Αγγέλου έκανε ένα εξαιρετικό κοουτσάρισμα, αλλά την ίδια στιγμή οι παίκτες του Άρη δικαιολόγησαν απόλυτα την δεδομένη αναβάθμιση του ρόστερ φέτος. Σε μία έδρα που παραδοσιακά ο Άρης περνάει δύσκολα, σε μία πολύ εχθρική ατμόσφαιρα, οι παίκτες έδειξαν χαρακτήρα και ανάγκασαν σε σιωπή, όσους έβριζαν την Θεσσαλονίκη και έχουν σύνθημα ασπρόμαυρης απόχρωσης χωρίς…ντροπή!

Πλέον ο Άρης θα πορευτεί με νέο προπονητή, τον Ίγκορ Μίλιτσιτς και μακάρι ο Πολωνοκροάτης να…κάνει την δουλειά. Προσωπικά όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση θα περιμένω να…δω για να κρίνω, αν και πραγματικά μένω έκπληκτος από όσους ήδη τον κρίνουν θετικά και πολύ περισσότερο αρνητικά. Θα του ευχηθώ καλή επιτυχία και ευελπιστώ ότι σύντομα η διοίκηση θα τον βοηθήσει και με την απαραίτητη προσθήκη ενός 4ριου (μην πω και 3ριου και φανώ υπερβολικός).

Να φτιάξει την χρονιά εκεί που πέρσι την…χάλασε!

Πάμε και στο ποδόσφαιρο. Κομβικό το παιχνίδι απέναντι σε μία καλή ομάδα που ως τώρα έχει είτε προβληματίσει όλους τους μεγάλους σε πρωτάθλημα και κύπελλο, παίζει και φέτος καλό ποδόσφαιρο και ξεκάθαρα δείχνει ότι δύσκολα θα μείνει εκτός του 5-8. Το τεράστιο πλεονέκτημα και φέτος του Λεβαδειακού είναι ότι είναι η ίδια ομάδα με πέρσι με ορισμένες ποιοτικές προσθήκες μέσω του δίαυλου με τον Παναθηναικό (Λοντίγκιν, Παλάσιος, Μάγκνουσον, Βέρμπιτς) και κυρίως το ίδιο πλάνο με τον ίδιο προπονητή. Θεωρητικά αυτό είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχει ως τώρα ο Άρης μετά τα ντέρμπι και αυτομάτως αν το κερδίσει και την ψυχολογία του θα φτιάξει και την βαθμολογική του θέση θα βελτιώσει. Τα προβλήματα δεν λείπουν και πάλι για τον Χιμένεθ, αλλά τώρα έχουν μετατοπιστεί προς τα πίσω. Κομβική για το παιχνίδι θα είναι η παρουσία και η διάρκεια που θα μπορέσει να παίξει ο Ράτσιτς. Η απουσία του Σέρβου ήταν κομβική στα ματς που έλειψε-πόσο μάλλον όταν υπήρχαν και άλλες 5-6 βασικές ταυτόχρονα-και σήμερα ο ρόλος του θα είναι κομβικός. Θα έχει ενδιαφέρον και ο σχηματισμός που θα επιλέξει ο Ισπανός, αλλά και οι παίκτες που θα επιλεγούν μπροστά. Αν ο Μορόν επιστρέψει στην κορυφή ή δούμε Αλφαρελά, αν ο Δώνης μπορεί να ξεκινήσει βασικός, αν ο Μορουτσάν επανέλθει δεξιά. Παρά τις απουσίες των Πέρεθ (κυρίως) και Καντεβέρε, επιλογές υπάρχουν, ενώ και στα μετόπισθεν ο Σούντμπεργκ με την εμφάνισή του κόντρα στον Παναθηναϊκό έδειξε ικανός να καλύψει το κενό του Φαμπιάνο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι απαιτείται πάθος, συγκέντρωση και μεγάλη διάθεση για το αποτέλεσμα από τους ίδιους τους παίκτες του Άρη που εκτός έδρας τα πάνε αρκετά καλά αν εξαιρέσουμε την ολοκληρωτική παραφωνία της Τρίπολης με τον ΟΦΗ και θέλουν σε μία έδρα που δυσκολεύονται πολύ, να κατακτήσουν τους 3 βαθμούς της νίκης. Πέρσι στην Λιβαδειά με εικόνα…ντροπής έδωσαν μία κλωτσιά σε ότι έφτιαχναν όλη την σεζόν και αφού βέβαια πρώτα είχαν νιώσει στο πετσί τους τα…ανθρώπινα λάθη στέρησης βαθμών. Φέτος είναι μία καλή ευκαιρία για μία σημαντική νίκη ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Ανήμερα της Γιορτής της Θεσσαλονίκης, ας πράξουν τα δέοντα…

ΥΓ. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΑΡΑ ΜΟΥ, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ!

