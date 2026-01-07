Ο λόγος που η αστυνομία άναψε... κόκκινο στην παρουσία οπαδών της ΑΕΛ στο ματς με την Κηφισιά

Η ΕΛ.ΑΣ. αποφάσισε να μην επιτρέψει την μετακίνηση των οπαδών της ΑΕΛ για το ματς με την Κηφισιάς και ο λόγος σχετίζεται με το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Η ΑΕΛ αντιμετωπίζει την Κηφισιά εκτός έδρας το Σάββατο (10/01) στις 17:00 για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, όμως θα πρέπει να δώσει αυτή τη σημαντική μάχη χωρίς τον κόσμο της.

Μπορεί οι φίλαθλοι των «βυσσινί» να έχουν την διάθεση να κάνουν το μεγάλο ταξίδι για την Αθήνα προκειμένου να στηρίξουν την ομάδα τους στο πρώτο ματς της νέας σεζόν, ωστόσο δεν θα έχουν αυτή την επιλογή, αφού η ΕΛ.ΑΣ. άναψε... κόκκινη σε μία ενδεχόμενη μετακίνησή τους.

Ο λόγος που οι ελληνικές αρχές προχώρησαν στην απόφαση αυτή αφορά τα όσα συνέβησαν στον αγώνα της ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό στην Λαρισα, αφού εκείνες θεωρούν πως επειδή η περιοχή στην οποία θα γίνει το παιχνίδι έχει αρκετό κόσμο των «ερυθρολεύκων», υπάρχει κίνδυνος νέων επεισοδίων μεταξύ των φιλάθλων των δύο κλαμπ.

Κάπως έτσι η Κηφισιά αναμένεται να ανοίξει τα εισιτήρια με δικλίδα ασφαλείας κατά την αγορά (προϋπόθεση να έχει αγοράσει κάποιος εισιτήριο της Κηφισιάς 2 φορές).