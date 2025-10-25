Αρκετές απουσίες για τον τεχνικό του Βόλου, Χουάν Φεράντο ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Ο Βόλος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει του ματς της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με τον Χουάν Φεράντο να έχει αρκετά προβλήματα καθώς δεν θα έχει στη διάθεσή του πέντε ποδοσφαιριστές.

Οι Κάργας και Κόμπα είναι τιμωρημένοι, ενώ οι Μαρτίνες, Ασεχνούν και Τσοκάνης είναι τραυματίες.

Η αποστολή του Βόλου: Σιαμπάνης, Αντεμπάγιο, Σόρια, Μύγας, Χέρμανσον, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Σινανάι, Τασιούρας, Προύντζος, Γρόσδης, Χουάνπι, Μπουζούκης, Λάμπρου, Πίντσι, Τζόκα, Θαρθάνα, Μακνί, Χάμουλιτς.