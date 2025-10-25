Βόλος: Με πέντε απουσίες στην Τούμπα για το ματς με τον ΠΑΟΚ
Ο Βόλος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει του ματς της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με τον Χουάν Φεράντο να έχει αρκετά προβλήματα καθώς δεν θα έχει στη διάθεσή του πέντε ποδοσφαιριστές.
Οι Κάργας και Κόμπα είναι τιμωρημένοι, ενώ οι Μαρτίνες, Ασεχνούν και Τσοκάνης είναι τραυματίες.
Η αποστολή του Βόλου: Σιαμπάνης, Αντεμπάγιο, Σόρια, Μύγας, Χέρμανσον, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Σινανάι, Τασιούρας, Προύντζος, Γρόσδης, Χουάνπι, Μπουζούκης, Λάμπρου, Πίντσι, Τζόκα, Θαρθάνα, Μακνί, Χάμουλιτς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.