Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (25/10) στο Gazzetta
Η πολύ μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στο Μόναχο με 96-71 επί της Μπάγερν ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Παρέλαση στο Μόναχο!» για τον μπασκετικό Ολυμπιακό.
Livesport: «Σίφουνας στο Μόναχο!» ο Ολυμπιακός, «''Μπορείτε να το αλλάξετε!''» είπε ο Μπενίτεθ στους παίκτες του ΠΑΟ.
Φως των σπορ: «''Φωτιά'' ο Θρύλος, έλιωσε 96-71 την Μπάγερν» στο Μόναχο.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Κόκκινη θύελλα» ''χτύπησε'' σφοδρά το Μόναχο...
Ώρα των σπορ: «Τώρα θα μιλήσει η ΑΕΚ!» που απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για τον Λανουά.
