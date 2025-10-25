Η πολύ μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στο Μόναχο με 96-71 επί της Μπάγερν ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Παρέλαση στο Μόναχο!» για τον μπασκετικό Ολυμπιακό.

Livesport: «Σίφουνας στο Μόναχο!» ο Ολυμπιακός, «''Μπορείτε να το αλλάξετε!''» είπε ο Μπενίτεθ στους παίκτες του ΠΑΟ.

Φως των σπορ: «''Φωτιά'' ο Θρύλος, έλιωσε 96-71 την Μπάγερν» στο Μόναχο.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Κόκκινη θύελλα» ''χτύπησε'' σφοδρά το Μόναχο...

Ώρα των σπορ: «Τώρα θα μιλήσει η ΑΕΚ!» που απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για τον Λανουά.