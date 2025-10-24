Μεντιλίμπαρ για το μουσείο του Ολυμπιακού: «Είδα για πρώτη φορά τις εικόνες του τελικού και είναι πολύ συγκινητικό»
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είπε ανάμεσα στα άλλα για την επίσκεψή του στο νέο μουσείο του Ολυμπιακού: «Δεν είναι μόνο το ευρωπαϊκό. Εκατό χρόνια έχει πολλά να δείξει. Δεν θα ερχόταν αυτό το ευρωπαϊκό εάν δεν υπήρχε αυτή η ιστορία των 100 χρόνων. Το μουσείο είναι πλήρες. Είναι ολοκληρωμένο. Όλα αυτά σε κάνουν να θες να ξαναζείς την ιστορία του Ολυμπιακού. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω τις εικόνες από εκείνον τον τελικό. Σήμερα τις ξαναείδα αυτές τις εικόνες και είναι πολύ συγκινητικό».
