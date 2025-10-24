Ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ έπιασε αμέσως δουλειά και την Παρασκευή έκανε την πρώτη του προπόνηση με τους «πράσινους».

Με τον χρόνο να πιέζει και να μην υπάρχει ο παραμικρός για χάσιμο, ο Ράφα Μπενίτεθ με το που υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό και ανακοινώθηκε και επίσημα από τους «πράσινους» έπιασε δουλειά. Ο Ισπανός τεχνικός βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Κορωπί και έκανε την πρώτη του προπόνηση με τους νέους τους παίκτες, δίνοντας και τις πρώτες οδηγίες.

Ο Μπενίτεθ όπως είναι ήδη γνωστό θα είναι κανονικά στον πάγκο του «τριφυλλιού» στο Κυριακάτικο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης στην Λεωφόρο, παιχνίδι στο οποίο θα κάνει και το ντεμπούτο του.

Αναλυτικά η ενημέρωση της «πράσινης» ΠΑΕ:

«Μία «γεμάτη» ημέρα ήταν η Παρασκευή για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός τεχνικός έφτασε το μεσημέρι στο «Γ. Καλαφάτης» μαζί με το επιτελείο του που απαρτίζεται από τους Αντόνιο Γκόμεθ Πέρεθ (βοηθός), Πάκο Μορένο (βοηθός και προπονητής φυσικής κατάστασης), Χοακίν Βαλέριο Ολιβέρα (προπονητής τερματοφυλάκων), Χεσούς Γκαρθία Βαγιέχο (αναλυτής).

Ο Ράφα Μπενίτεθ είχε την πρώτη του γνωριμία με τους ποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού, ενώ πριν την έναρξη της προπόνησης έκανε την πρώτη του ομιλία, εξηγώντας τη φιλοσοφία και τον τρόπο δουλειάς που θέλει να εφαρμόσει.

Στην προπόνηση οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα κόντρα στη Φέγενορντ έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν προθέρμανση και στη συνέχεια ακολούθησαν ασκήσεις τακτικής, ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Με την ομάδα προπονήθηκε ο Σάντσες. Αντίθετα ατομικό ακολούθησε ο Πελίστρι, ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Μπακασέτας, Ντέσερς, Μπόκος».