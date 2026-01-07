Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε οριστικά με την Γκρέμιο τα ξημερώματα της Τετάρτης και ο Τετέ είπε ''αντίο'' σε συμπαίκτες και προσωπικό στο προπονητικό κέντρο σήμερα το πρωί.

Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης το μίνι σίριαλ με την παραχώρηση του Τετέ από τον Παναθηναϊκό στη Γκρέμιο.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αποχαιρέτησε το βράδυ της Τρίτης μέσα από ποστ στα social media το Τριφύλλι, χωρίς, ωστόσο, να έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή, εξαιτίας των απαιτήσεων που είχαν οι ατζέντηδές του των δωδεκάτη ώρα, ώστε να πάρουν όσα περισσότερα χρήματα μπορούν από το συγκεκριμένο deal.

Από το επικοινωνιακό λάθος της πλευράς του Βραζιλιάνου, οι διαδικασίες προχώρησαν με οπισθοχώρηση στις τρελές απαιτήσεις και το πρωί της Τετάρτης ο 25χρονος εξτρέμ πήγε στο προπονητικό κέντρο με πολιτικά και αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες και το προσωπικό στο προπονητικό κέντρο.

Αυτή, εκτός συγκλονιστικότατου απροόπτου, ήταν η τελευταία του παρουσία στο Κορωπί, καθώς αναμένεται να πετάξει άμεσα για Βραζιλία, να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει στον σύλλογο του Πόρτο Αλέγκρε.