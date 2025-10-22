Ακόμα έναν Γερμανό διαιτητή επέλεξε ο Στεφάν Λανουά σε ντέρμπι της Stoiximan Super League, καθώς το Ολυμπιακός - ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα σφυρίξει ο Τόμπιας Στίλερ.

Ο Τόμπιας Στίλερ από τη Γερμανία είναι η επιλογή του Στεφάν Λανουά για να σφυρίξει το ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης» ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Στο ματς του Παναθηναϊκού κόντρα στον Asteras Aktor θα είναι ο Αθανάσιος Τζήλος και στο ΠΑΟΚ - Βόλος ο Χρήστος Βεργέτης.

Αναλυτικά οι ορισμοί:

25/10/2025 – 17:00

Γήπεδο: Δημ. Γηπ. Νεάπολης Νίκαιας

Αγώνας: ΠΑΕ Κηφισιά ΑΕ – ΠΑΕ Παναιτωλικός

Διαιτητής: Κατσικογιάννης Αλέξανδρος (Ήπειρος)

Α’ Βοηθός: Μηνουδής Ιωάννης (Πιερίας)

Β’ Βοηθός: Μπαλιάκας Αλέξανδρος (Κοζάνης)

4ος: Τασιόπουλος Γεώργιος (Θεσσαλίας)

VAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας)

AVAR: Πολυχρόνης Φώτιος (Πιερίας)

25/10/2025 – 19:30

Γήπεδο: Δημ. Στάδιο Σερρών

Αγώνας: ΠΑΕ ΜΓΣ Πανσερραϊκός – ΠΑΕ Λάρισα

Διαιτητής: Γιούματζίδης Μελέτιος (Πέλλας)

Α’ Βοηθός: Καραγκιζόπουλος Ιωάννης (Ημαθίας)

Β’ Βοηθός: Κλεπετσάνης Αθανάσιος (Κορινθίας)

4ος: Κόκκινος Γεώργιος (Χαλκιδικής)

VAR: Κουμπαράκης Στέφανος (Κυκλάδων)

AVAR: Κούκουλας Παναγιώτης (Λέσβου)

25/10/2025 – 20:00

Γήπεδο: Παγκρήτιο Στάδιο

Αγώνας: ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 – ΠΑΕ Ατρόμητος Αθηνών

Διαιτητής: Ζάμπαλας Σπυρίδων (Ήπειρος)

Α’ Βοηθός: Στεφάνης Γεώργιος (Καρδίτσας)

Β’ Βοηθός: Κωνσταντίνου Ηλίας (Πρέβεζης–Λευκάδας)

4ος: Ανδρικόπουλος Ιωάννης (Κυκλάδων)

VAR: Ματσούκας Μιχαήλ (Εύβοιας)

AVAR: Παπαδόπουλος Ιωάννης (Μακεδονίας)

26/10/2025 – 17:00

Γήπεδο: Δημ. Στάδιο Λιβαδειάς

Αγώνας: ΠΑΕ Λεβαδειακός – ΠΑΕ Άρης

Διαιτητής: Τσακαλίδης Αλέξανδρος (Χαλκιδικής)

Α’ Βοηθός: Νικολακάκης Βασίλειος (Λασιθίου)

Β’ Βοηθός: Κόλλιας Αθανάσιος (Ήπειρος)

4ος: Κατοίκος Κωνσταντίνος (Αθηνών)

VAR: Πολυχρόνης Φώτιος (Πιερίας)

AVAR: Κουμπαράκης Στέφανος (Κυκλάδων)

26/10/2025 – 17:30

Γήπεδο: “Απόστολος Νικολαΐδης”

Αγώνας: ΠΑΕ Παναθηναϊκός – ASTERAS Aktor FC

Διαιτητής: Τζήλος Αθανάσιος (Λάρισας)

Α’ Βοηθός: Οικονόμου Σπήλιος (Αχαΐας)

Β’ Βοηθός: Βαλιώτης Θωμάς (Λάρισας)

4ος: Μόσχου Δημήτριος (Λασιθίου)

VAR: Παπαδόπουλος Ιωάννης (Μακεδονίας)

AVAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας)

26/10/2025 – 19:30

Γήπεδο: Τούμπα

Αγώνας: ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΝΠΣ Βόλος

Διαιτητής: Βέργετης Χρήστος (Αρκαδίας)

Α’ Βοηθός: Φωτόπουλος Ανδρέας (Αθηνών)

Β’ Βοηθός: Στάϊκος Κωνσταντίνος (Λάρισας)

4ος: Κούκουλας Παναγιώτης (Λέσβου)

VAR: Παπαπέτρου Αναστάσιος (Αθηνών)

AVAR: Κατσικογιάννης Αλέξανδρος (Ήπειρος)

26/10/2025 – 21:00

Γήπεδο: “Γ. Καραϊσκάκης”

Αγώνας: ΠΑΕ Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΠΑΕ ΑΕΚ

Διαιτητής: Stieler Jens Tobias (ΠΟ Γερμανίας)

Α’ Βοηθός: Koslowski Lasse Luciano (ΠΟ Γερμανίας)

Β’ Βοηθός: Borsch Mark (ΠΟ Γερμανίας)

4ος: Τσιμεντερίδης Σταύρος (Κοζάνης)

VAR: Reichel Tobias (ΠΟ Γερμανίας)

AVAR: Ευαγγέλου Άγγελος (Αθηνών)