Ιταλικά σενάρια κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Ίντερ για τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα του Ολυμπιακού.

Με τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, η διοίκηση της Ίντερ συνεχίζει τις διεργασίες για την ενίσχυση του ρόστερ, με βασική προτεραιότητα την απόκτηση ενός εξτρέμ.

Σύμφωνα με το «FcInterNews.it», ανάμεσα στις περιπτώσεις που βρίσκονται υπό εξέταση βρίσκεται και το όνομα του Γκάμπριελ Στρεφέτσα. Ο 27χρονος εξτρέμ του Ολυμπιακού, έχει πολυετή θητεία στο ιταλικό πρωτάθλημα και φέρεται να βρίσκεται στα ραντάρ των Νερατζούρι. Ωστόσο, στους Πειραιώτες δεν έχει καταφέρει να βρει θέση βασικού, μετρώντας 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας ένα γκολ και πέντε ασίστ.

Όπως τονίζεται, πρόκειται για ποδοσφαιριστή που μπορεί να αγωνιστεί και στις δύο πλευρές της επίθεσης, με κύρια χαρακτηριστικά την επιθετική του προσέγγιση και την προσαρμοστικότητά του στις απαιτήσεις κάθε αγώνα.

Ο Στρεφέτσα αποτελεί ένα από τα αρκετά ονόματα που βρίσκονται στη λίστα του Κίβου και τις επόμενες ημέρες, ο Ρουμάνος τεχνικός θα κάνει την επιλογή του μιας και ο χρόνος πιέζει.

