Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (22/10) στο Gazzetta

Η βαριά ήττα του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη και οι λάθος αποφασείς του διαιτητή της χθεσινής αναμέτρησης μονοπωλούν το ενδιαφέρον στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Ελβετός χασάπης», ο διαιτητής της χθεσινής αναμέτρησης στο «Μονζουίκ». «Γεια σου Νιόνιο και κυρ Νιόνιο», για τον θάνατο του σπουδαίου τραγουδοποιού, Διονύση Σαββόπουλου.

Livesport: «Πρώτα σφαγή, μετά ναυάγιο» το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη. «Τον έκλεψαν και με σφραγίδα» τον Παναθηναϊκό τη Κυριακή καθώς δεν έδωσαν το υπέρ του πέναλτι στην ανατροπή του Γερεμέγεφ.

Φως των σπορ: «Εξόντωση» των ερυθρόλευκων κόντρα στη Μπαρτσελόνα με την εύνοια και της διαιτησίας.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Η ληστεία του αγώνα και του αιώνα» σε βάρος των Πειραιωτών.

Ώρα των σπορ: «Αλλαγές», για να αλλάξει η ψυχολογία της ΑΕΚ ενόψει των δύο κρίσιμων παιχνιδιών με Αμπερντίν και Ολυμπιακό.