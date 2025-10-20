Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (20/10) στο Gazzetta
Η σπουδαία επικράτηση του ΠΑΟΚ μέσα στην ''OPAP Arena'' επί της ΑΕΚ ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Τη... γλέντησε!» ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ και πάτησε μόνος κορυφή.
Livesport: «Παρέλαση!» του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, «Υπέγραψε για 1,5 χρόνο στον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ».
Φως των σπορ: «Σχέδιο ''διαφυγής''» ετοιμάζει ο Μεντιλίμπαρ ενόψει Μπαρτσελόνα.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Τι τρέλανε τον Μέντι» στο ματς με την ΑΕΛ Novibet.
Ώρα των σπορ: «Τραγική!» η ΑΕΚ απέναντι στον ΠΑΟΚ.
