ΠΑΕ Άρης: «Υπήρξε φάουλ στον Αλφαρέλα στο γκολ του Παναθηναϊκού…»
Με διαρροή της η ΠΑΕ Άρης υποστήριξε ότι στο ξεκίνημα της φάσης του τέρματος του Παναθηναϊκού στο «Κλ. Βικελίδης» δεν καταλογίστηκε φάουλ πάνω στον Μιγκέλ Αλφαρέλα το οποίο έπρεπε να είχε καταλογιστεί μέσω VAR.
Στη διαρροή της, η ΠΑΕ Άρης αναφέρεται σε τράβηγμα στον Μιγκέλ Αλφαρέλα στο ξεκίνημα της φάσης και πριν τη λανθασμένη πάσα του Γάλλου επιθετικού, υποστηρίζοντας ότι η φάση θα έπρεπε να είχε ελεγχθεί στο VAR. «Υπάρχει καθαρό φάουλ στον αλφαρελα στο ξεκίνημα της φάσης του γκολ του παναθηναϊκού. Όφειλε να ελεγχθεί στο var, είναι ξεκάθαρο φάουλ», αναφέρει η ΠΑΕ Άρης στη διαρροή της.
