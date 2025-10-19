Καντεβέρε: «Δίκαιο το αποτέλεσμα αλλά είμαστε λυπημένοι»

Ο Τίνο Καντεβέρε υποστήριξε ότι το πλάνο του Άρη ήταν αποτελεσματικό ως προς αυτό που ήθελε να κάνει απέναντι στον Παναθηναϊκό καθώς επίσης και ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ακρίβεια στην εκτέλεση.

Προφανώς ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε αναφέρθηκε και στον εαυτό του καθώς είχε τη μεγάλη στιγμή στο πρώτο ημίχρονο. «Ηταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα… Είμαστε λυπημένοι γιατί με την οργάνωση και την τακτική του προπονητή μας, αν είχαμε βάλει λίγη παραπάνω προσπάθεια και εκμεταλλευόμασταν τις ευκαιρίες, θα είχαμε κερδίσει», είπε και αναφέρθηκε στον τομέα του γκολ. «Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μην παίζουμε ατομικά, να δημιουργούμε κενά στην αντίπαλη περιοχή και να κάνουμε ευκαιρίες».

Ο Τίνο Καντεβέρε στάθηκε και στην αντίδραση που έπρεπε να βγάλει η ομάδα του μετά τη βαριά ήττα από τον ΟΦΗ. «Μιλήσαμε μετά το τέλος του αγώνα και στην διακοπή. Ηταν μια δύσκολη εμπειρία εκείνο το ματς με τον ΟΦΗ αλλά στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν αυτά. Εστιάσαμε στον εαυτό μας και στο να σηκώσουμε το κεφάλι».