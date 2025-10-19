Δώνης: «Ο Άρης με πίστεψε κι αυτό το γκολ είναι μια δικαίωση για μένα»

Ο Τάσος Δώνης έδωσε στον Άρη τον βαθμό της ισοπαλίας απέναντι στον Παναθηναϊκό και ο έμπειρος επιθετικός αναφέρθηκε στο γκολ που σημείωσε αλλά και στα συναισθήματά του.

Μιλώντας στα κανάλια Novasports, ο Τάσος Δώνης υποστήριξε ότι… «είμαι χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα. Μπήκαμε νωθρά στο παιχνίδι, είχαμε προοπτικές να ισοφαρίσουμε. Μέχρι την ισοφάριση, ήμασταν ανώτεροι. Μετά το Παναθηναϊκός, μας πίεσε. (Το γκολ) είναι μια δικαίωση για μένα γιατί έχω περάσει δύσκολα αλλά δεν θέλω να αναφέρομαι σε τραυματισμούς. Παιχνίδι με παιχνίδι να γίνομαι καλύτερος, ο ΑΡΗΣ με στήριξε στους απανωτούς τραυματισμούς μου και με περίμενε να επιστρέψω. Γι αυτό και θέλω να κάνω ότι καλύτερο μπορώ».

Ρωτήθηκε για την κακή εικόνα που είχε παρουσιάσει η ομάδα του στην ήττα από τον ΟΦΗ. «Ήταν μία άσχημη εμφάνιση. Έπρεπε να βγει μία αντίδραση στο σημερινό παιχνίδι, έπρεπε ίσως να δώσουμε το κάτι παραπάνω για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Σε τέτοια ντέρμπι πρέπει να κάνεις το κάτι παραπάνω για να πάρεις την νίκη».

