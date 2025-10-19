Ο έμπειρος ρέφερι χρειάστηκε έξι λεπτά - λόγω προβλήματος του VAR - για να δει τη φάση με το χέρι στην περιοχή του Βόλου και να δώσει μετά την εσχάτη των ποινών.

Στο 64' ο Αντρέι Ιβάν ήταν αυτός που έκανε το 1-1 στο Βόλος - Πανσερραϊκός . Ο Σιδηρόπουλος χρειάστηκε έξι λεπτά λόγω τεχνικού προβλήματος στο VAR (κολλούσε η εικόνα) για να δει τη φάση με το χέρι στην περιοχή του Βόλου και να δώσει το πέναλτι. Το χέρι ήταν του Φορτούνα μετά από σουτ που έκανε ο Μάρας. Το πέναλτι εκτέλεσε και έβαλε ο Ιβάν.