Βόλος - Πανσερραϊκός: Τεχνικό θέμα στο VAR, μετά από 6 λεπτά ο Σιδηρόπουλος έδειξε την άσπρη βούλα για τους Σερραίους
Ο έμπειρος ρέφερι χρειάστηκε έξι λεπτά - λόγω προβλήματος του VAR - για να δει τη φάση με το χέρι στην περιοχή του Βόλου και να δώσει μετά την εσχάτη των ποινών.
Στο 64' ο Αντρέι Ιβάν ήταν αυτός που έκανε το 1-1 στο Βόλος - Πανσερραϊκός. Ο Σιδηρόπουλος χρειάστηκε έξι λεπτά λόγω τεχνικού προβλήματος στο VAR (κολλούσε η εικόνα) για να δει τη φάση με το χέρι στην περιοχή του Βόλου και να δώσει το πέναλτι. Το χέρι ήταν του Φορτούνα μετά από σουτ που έκανε ο Μάρας. Το πέναλτι εκτέλεσε και έβαλε ο Ιβάν.
@Photo credits: eurokinissi, ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ / EUROKINISSI
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.