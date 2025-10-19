Σε μία πολύ όμορφη κίνηση θα προχωρήσει ο Άρης στο ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό και αφορά τους γηραιότερους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας.

Ο Άρης φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague και αναμένεται να προβεί σε μία πολύ όμορφη κίνηση.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος, οι γηραιότεροι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα συνοδεύσουν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο ως μία ένδειξη τιμής προς το πρόσωπό τους που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το κλαμπ.

Αναλυτικά:

«Από τον πατέρα στο γιο και από τον παππού στον εγγονό!

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ τιμά στον αυριανό αγώνα με τον Παναθηναϊκό τους πιο πιστούς φιλάθλους με το κιτρινόμαυρο αίμα στις φλέβες, που αψηφούν την ηλικία τους, τις καιρικές συνθήκες και τις δυσκολίες και είναι πάντα κοντά στην ομάδα με το εισιτήριο διαρκείας τους.

Αυτούς τους πιστούς φιλάθλους, οι οποίοι ζουν και αναπνέουν για την ομάδα μας μέσα από το Κλεάνθης Βικελίδης, τιμά αύριο η ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

Οι γηραιότεροι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα συνοδεύσουν αύριο τους ποδοσφαιριστές κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο, δίνοντάς τους την ευκαιρία να βιώσουν αυτή την ξεχωριστή και μοναδική εμπειρία.

Πρόκειται για μια συμβολική κίνηση που αντανακλά σε όλους τους γηραιότερους φιλάθλους μας, που στηρίζουν την ομάδα με την αφοσίωσή τους αγοράζοντας σταθερά εισιτήριο διαρκείας.

Γιατί αυτό το πάθος, αυτή την περηφάνια και την τιμή μπορεί να τη ζήσει μόνο όποιος αγαπάει αυτή την ομάδα.

Εδώ, σ’ αυτό το γήπεδο!

Σας ευχαριστούμε για όλα, είστε φάρος που μας οδηγεί…»