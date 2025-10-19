Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (19/10) στο Gazzetta
Sportday: «Καλπασμός» του Ολυμπιακού στη Λάρισα με την εύκολη επικράτηση του με 2-0
Livesport: «Πιστολέρο» ο Ελ Καμπί στη Λάρισα που με δύο προσωπικά του τέρματα σφράγισε τη νίκη. «Στα όπλα» ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ενόψει του σημερινού ντέρμπι στη Φιλαδέλφεια.
Φως των σπορ: «Και τώρα στα δύσκολα» ο Ολυμπιακός που μετά τη εύκολη επικράτηση του στη Λάρισα ταξιδεύει στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει τη Μπαρτσελόνα
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Τούρμπο ο Ελ Καμπί», που με δύο δικά του γκολ υπέγραψε τη νίκη για τους «ερυθρόλευκους».
Ώρα των σπορ: «Ιερό πάθος», μήνυμα για τη σημερινή αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στον ΠΑΟΚ. «Δε σταματά η βασίλισσα», για τη μπασκετική ΑΕΚ που επικράτησε της Καρδίτσας με 77-62 και συνέχισε το απόλυτο σε Ελλάδα και Ευρώπη
