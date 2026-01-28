Οι 2.600 φίλαθλοι που ξεκίνησαν για το γήπεδο του Άγιαξ έχουν να ανέβουν... Γολγοθά μέχρι να φτάσουν εκεί! ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΑΤΑΡΙΩΦ.

Πάνω από μία ώρα στον... δρόμο βρίσκεται ο κόσμος του Ολυμπιακού με τελικό του προορισμό το γήπεδο του Άγιαξ. Οι 2.600 φίλοι των Πειραιωτών - που ξεκίνησαν με πορεία από την Damm Square για να φτάσουν από εκεί στα τρένα και με το συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς στο γήπεδο - έχουν ήδη υποστεί πολύ μεγάλη ταλαιπωρία καθώς ξεκίνησαν για το γήπεδο λίγο μετά τις 18.00 (τοπική ώρα καθώς στην Ολλανδία είναι μία ώρα πίσω) και παραμένουν καθ' οδόν ενώ έχει περάσει πάνω από μία ώρα.

Μέσα σε αυτό να υπενθυμίσουμε πώς ένας πολύ μεγάλος αριθμός φίλων των Πειραιωτών βρίσκεται χωρίς εισιτήριο στο Άμστερνταμ και θα δει τον αγώνα απ' όπου μπορεί. Είτε από μαγαζιά που έχει υποδείξει η τοπική Θύρα 7 είτε απ' όπου αλλού είναι εφικτό.