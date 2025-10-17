Οι μικροί ποδοσφαιριστές από τη Σχολή στον Ρέντη είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το νέο μουσείο της ομάδας του Ολυμπιακού.

Με αυτόν τον τρόπο είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία του συλλόγου. Για τους πιτσιρικάδες από την Σχολή στον Ρέντη ήταν μία επιμορφωτική διαδικασία και για να μάθουν όλα όσα χρειάζονται για τον Ολυμπιακό μέσω του νέου και υπερσύγχρονου μουσείου της ομάδας.

Να υπενθυμιστεί πως στο πρώτο διάστημα της λειτουργίας του νέου μουσείου - που είχε επέλθει sold out - ήταν κοντά στις 10.000 οι επισκέπτες του. Επίσης αναφορικά με το μισάωρο πρόγραμμα που έχει οριστεί. Ανά 30 λεπτά το πλαφόν για τον κόσμο που θα μπορεί να περιηγηθεί το μουσείο είναι στα 75. Το πλαφόν αυτό έχει μπει για να υπάρξει σωστή ροή και να μην προκύπτει συνωστισμός ή προβλήματα και έτσι ο κόσμος να βλέπει με άνεση το μουσείο, τα εκθέματά του, τον ξεχωριστό χώρο για τα θύματα της Θύρας 7, τα διαδραστικά του παιχνίδια, την μεγάλη έκπληξη που υπάρχει λίγο πριν το τέλος της περιήγησης και ότι άλλο υπάρχει σε αυτό. Δεν σημαίνει απαραίτητα πως σε κάθε group πρέπει να υπάρχουν ακριβώς 75 άνθρωποι, απλώς αυτό είναι το όριο.



