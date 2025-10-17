Ο Ολυμπιακός περιμένει εντός των επόμενων ημερών την επάνοδο των Ροντινέι και Γκαμπριέλ Στρεφέτσα ενώ γίνεται διαχείριση με τον Μεχντί Ταρέμι.

Οι Ροντινέι και Στρεφέτσα προέρχονται από τραυματισμούς και θα χάσουν το ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός . Σε αυτή τη φάση οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Βραζιλιάνος εξτρέμ εάν όλα πάνε καλά θα προλάβει το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός και ο Ροντινέι θα είναι ΟΚ για το Ολυμπιακός - ΑΕΚ (ήτοι πιο πιθανό να προλάβει την ΑΕΚ παρά τη Μπαρτσελόνα). Ανεξαρτήτως αυτών των εκτιμήσεων διαφαίνεται πως εντός των επόμενων ημερών οι δύο Βραζιλιάνοι (ο ένας ακραίος μπακ που χρησιμοποιείται και ως εξτρέμ και ο άλλος winger) θα γυρίσουν στις υποχρεώσεις των Πειραιωτών.

Για τον δε Μεχντί Ταρέμι ο ίδιος τόνισε στα ιρανικά ΜΜΕ ότι δεν είχε θέμα τραυματισμού και πως είχε ανάγκη από ξεκούραση. Στον Ολυμπιακό τον προφυλάσσουν και υπάρχει μία σχετική διαχείριση ώστε να δώσει το καλύτερο δυνατό στο επόμενο διάστημα και όποτε χρειαστεί. Η δε επιστροφή του Γιάρετμσουκ μετά από 2.5 μήνες έκανε και πιο εύκολη μία τέτοια απόφαση πριν το ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός.