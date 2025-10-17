Το σπουδαίο διπλό του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Θρυλέων» μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι.

Livesport: «Του Βοτανικού η κοσμογονία», πλησιάζει στο «τριφύλλι» ο Ράφα Μπενίτεθ.

Φως των σπορ: «Θρυλική απόδραση» της ομάδας του Μπαρτζώκα στο Βελιγράδι.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Έπος!» του Ολυμπιακού που ανέτρεψε το -13.

Ώρα των σπορ: «Με το ''10'' το... καλό!» η ΑΕΚ απέναντι στον ΠΑΟΚ.