Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (17/10) στο Gazzetta
Το σπουδαίο διπλό του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Θρυλέων» μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι.
Livesport: «Του Βοτανικού η κοσμογονία», πλησιάζει στο «τριφύλλι» ο Ράφα Μπενίτεθ.
Φως των σπορ: «Θρυλική απόδραση» της ομάδας του Μπαρτζώκα στο Βελιγράδι.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Έπος!» του Ολυμπιακού που ανέτρεψε το -13.
Ώρα των σπορ: «Με το ''10'' το... καλό!» η ΑΕΚ απέναντι στον ΠΑΟΚ.
