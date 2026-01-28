ΠΑΟΚ - Δυστύχημα στην Ρουμανία: Γραμμή υποστήριξης για τις οικογένειες των θυμάτων

Σταύρος Σουντουλίδης
ΠΑΟΚ - Τούμπα
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε στη δημιουργία ειδικής τηλεφωνικής γραμμής αποκλειστικά για τις οικογένειες των θυμάτων, ζητώντας να γίνει απόλυτα σεβαστό το πλαίσιο χρήσης της.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημιούργησε τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για τις οικογένειες των επτά ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο μοιραίο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ο αριθμός 2310 954071 είναι αποκλειστικά για την υποστήριξη των οικογενειών που είχαν τους ανθρώπους τους στο δυστύχημα και έχει τεθεί στη διάθεσή τους για κάθε αναγκαία βοήθεια και συντονισμό.

Από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ απευθύνεται σαφής παράκληση προς όλους να γίνει απολύτως σεβαστό ότι η συγκεκριμένη γραμμή δεν αφορά γενική ενημέρωση, αλλά μόνο τις οικογένειες των θυμάτων, σε αυτή τη δύσκολη και ευαίσθητη στιγμή.

Σημείωση: Στο τηλέφωνο καλούν ΜΟΝΟ οι οικογένειες.

 

