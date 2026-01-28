Στην Τιμοσοάρα της Ρουμανίας μετέβησαν αργά το βράδυ της Τρίτης (27/01) περίπου 200 οπαδοί του ΠΑΟΚ και σκέπασαν τα συντρίμμια με κασκόλ και σημαίες της ομάδας.

Σε βαθύ πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του ΠΑΟΚ αλλά και ολόκληρο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μετά τον θάνατο 7 οπαδών του Δικεφάλου λόγω του δυστυχήματος που συνέβη στη Ρουμανία, στον δρόμο για τη Γαλλία για να δουν την ομάδας τους κόντρα στη Λυών.

Από την αρχή που έγινε γνωστή η είδηση υπήρξαν τεράστιες κινητοποιήσεις τόσο από την πλευρά του ΠΑΟΚ όσο και από τους πολίτες της Τιμισοάρα, με περίπου 200 οπαδούς της ομάδας να φτάνουν αργά το βράδυ της Τρίτης (27/01) στην πόλη προκειμένου να βοηθούν τους τρεις επιζώντες.

Την ίδια στιγμή, οι φίλοι του Δικεφάλου βρέθηκαν στο σημείο όπου έγινε το δυστύχημα και είδαν από κοντά τα συντρίμμια που άφησε πίσω το δυστύχημα, καλύπτοντάς τα με σημαίες και κασκόλ του ΠΑΟΚ.