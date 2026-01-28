Η απάντηση των οπαδών του «Δικέφαλου το Βορρά» στη σπουδαία κίνηση των Ρουμάνων.

Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησαν οι ultras της Poli Timisoara, μετά την είδηση του τραγικού δυστυχήματος που στέρησε τη ζωή σε 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ, ενώ έστειλε και στο νοσοκομείο ακόμη τρεις.

Οι φίλοι της Ρουμανικής ομάδας από την πρώτη στιγμή στάθηκαν στο πλευρό των τραυματιών, προσφέροντας αίμα και πραγματοποιώντας έρανο, για την βοήθεια εκείνων που επηρεάστηκαν από αυτό το τραγικό γεγονός.

Έμειναν στο πλευρό των οπαδών της ομάδας της Θεσσαλονίκης όλο το βράδυ, ενώ με νέα τους ανακοίνωση ενημέρωσαν πως είναι σε επαφή με φιλάθλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι φυσικά ευχαρίστησαν για αυτή την κίνηση, ενώ παράλληλα πραγματοποιούν και εκείνοι αντίστοιχες δράσεις. Το πιο σπουδαίο όμως είναι πως οι Έλληνες ζήτησαν από τους οπαδούς της Poli Timisoara να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, προκειμένου να βοηθούν ανθρώπους που έχουν ανάγκη στην κοινότητά τους!

Αναλυτικά:

Πρώτον, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την απίστευτη συγκέντρωση, για όλες τις δωρεές που έγιναν και για όλα τα μηνύματα που στείλατε, ρωτώντας για την κατάσταση και την ευημερία των τραυματιών. Δείξατε και πάλι ότι η ενότητα μας είναι φανταστική όταν προκύπτουν δύσκολες στιγμές.

Αυτό το διάστημα είμαι σε συνεχή επαφή με το ιατρικό επιτελείο αλλά και με υποστηρικτές του ΠΑΟΚ που έχουν επιστρέψει από τον δρόμο. Τους συναντήσαμε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο και ήταν ιδιαίτερα ευγνώμονες για την υποστήριξη που έλαβαν. Ευχαρίστησαν όλους εμάς που ήμασταν δίπλα τους, ως άνθρωποι, σε μια δύσκολη στιγμή.

Με μεγάλη ευπρέπεια και χωρίς ίχνος κακίας, μας είπαν ότι άκουσαν για τον έρανο και ότι ήθελαν απεγνωσμένα να κινητοποιηθούν μόνοι τους. Υπάρχουν πολλά αιτήματα για βοήθεια που έρχονται από την Ελλάδα, και η κοινότητά τους θα αναλάβει όλα όσα σημαίνουν ιατρικά έξοδα και υποστήριξη στις οικογένειες. Ζήτησαν τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν να χρησιμοποιηθούν για να συνεχίσουν να βοηθούν ανθρώπους που έχουν ανάγκη εδώ στην κοινότητά μας, με εκείνους που έχουν χάσει τη ζωή τους.

Οι τρεις τραυματίες θα παραμείνουν στο νοσοκομείο υπό ιατρική επίβλεψη, λαμβάνοντας την πιο ποιοτική περίθαλψη. Τους επισκέφθηκαν και εκπρόσωποι της Ελληνικής Πρεσβείας στη Ρουμανία, ενώ σήμερα θα φτάσουν στην Τιμισοάρα και τις οικογένειές τους, οι οποίες θα μείνουν μαζί τους μέχρι να πάρουν εξιτήριο. Ήμασταν μαζί τους χθες, ενημερώνοντας για την κατάσταση και συνεχίζουμε να είμαστε στη διάθεσή τους, τις οικογένειές τους και την κοινότητα του ΠΑΟΚ για οποιαδήποτε άλλη βοήθεια μπορεί να χρειαστεί το επόμενο διάστημα.

Ευχαριστώ και πάλι όσους ανταποκρίθηκαν ΠΑΡΟΝ, όπως κάνετε κάθε φορά. Σεβασμός!