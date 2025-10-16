Ολυμπιακός: Εκτός για το ματς με την ΑΕΛ Novibet ο Στρεφέτσα
Επιστροφή στη δράση για τη Stoiximan Superleague και ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την ΑΕΛ Novibet στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ να επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς όμως δεν ισχύει το ίδιο και για τον Ροντινέι που παραμένει στα πιτς.
Παράλληλα, ο Ισπανός προπονητής θα στερηθεί τις υπηρεσίες και του Γκάμπριελ Στρεφέτσα καθώς δεν έχει επανέλθει σε φουλ ρυθμούς και έτσι θα μείνει εκτός για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι καθώς δεν μπήκε ούτε στην αποστολή για τον ΠΑΟΚ.
