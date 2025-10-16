Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (16/10) στο Gazzetta
Το διπλό «μπαμ» του Παναθηναϊκού με Τεττέη και Παντελίδη ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Λεωφόρος... Κηφισίας!» για τη μεταγραφή των Τεττέη - Παντελίδη στον ΠΑΟ.
Livesport: «Τρομερό διπλό μπαμ!» από Παναθηναϊκό με τα δυο αστέρια της Κηφισιάς.
Φως των σπορ: «Δεν κρατιέται» ο Γιάρεμτσουκ, που είναι έτοιμος να επιστρέψει στην δράση.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Έτοιμος να σκίσει τα δίκτυα» ο Γιάρεμτσουκ.
Ώρα των σπορ: «Ασταμάτητη!» η ΑΕΚ, διέλυσε με 91-77 Σολνόκι.
