Το διπλό «μπαμ» του Παναθηναϊκού με Τεττέη και Παντελίδη ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Λεωφόρος... Κηφισίας!» για τη μεταγραφή των Τεττέη - Παντελίδη στον ΠΑΟ.

Livesport: «Τρομερό διπλό μπαμ!» από Παναθηναϊκό με τα δυο αστέρια της Κηφισιάς.

Φως των σπορ: «Δεν κρατιέται» ο Γιάρεμτσουκ, που είναι έτοιμος να επιστρέψει στην δράση.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Έτοιμος να σκίσει τα δίκτυα» ο Γιάρεμτσουκ.

Ώρα των σπορ: «Ασταμάτητη!» η ΑΕΚ, διέλυσε με 91-77 Σολνόκι.