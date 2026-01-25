Ένα πρόσωπο από το παρελθόν, δεμένο με τον ΠΑΟΚ και τον Χρήστο Καρυπίδη, βρέθηκε στην Τούμπα, ξυπνώντας μνήμες και δεσμούς ετών.

Το παρών στο γήπεδο της Τούμπας στον πρόσφατο ευρωπαϊκό αγώνα ΠΑΟΚ–Μπέτις (2-0) έδωσε ο Σκωτσέζος Μπίλι Ράμσεϊ, δηλωμένος φίλαθλος του ΠΑΟΚ, ο οποίος βρέθηκε ξανά ανάμεσα σε γνώριμα πρόσωπα και φίλους.

Ένας από αυτούς ήταν ο Χρήστος Καρυπίδης, με τον οποίο τους συνδέει μια σχέση που κρατά σχεδόν δύο δεκαετίες. Οι δυο τους γνωρίστηκαν την περίοδο που ο νυν τεχνικός διευθυντής του «Δικεφάλου» αγωνιζόταν στους Heart of Midlothian, μετά τη μεταγραφή του από τον ΠΑΟΚ στην ομάδα του Εδιμβούργου το καλοκαίρι του 2006.

Σε εκείνη τη διαδρομή, ο «Κάρυ» ήταν αυτός που μύησε τον Ράμσεϊ στο τι σημαίνει ΠΑΟΚ. Από τότε, ο Σκωτσέζος δηλώνει φίλαθλος τόσο της Χαρτς όσο και του «Δικεφάλου», με την παρουσία του στην Τούμπα να λειτουργεί ως μια μικρή επιστροφή στο παρελθόν.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Αποστάσεις, χρόνια, άλλοι οι ρόλοι, μικρή σημασία έχει. Στη Σκωτία με Χαρτς, στην καρδιά ΠΑΟΚ. Και τότε και τώρα με τον Χρήστο Καρυπίδη. Ο Billy Ramsey έκανε χιλιόμετρα για να δει ΠΑΟΚ–Μπέτις και να συναντήσει αγαπημένους φίλους».