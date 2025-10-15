Στο στάδιο της ατομικής προπόνησης, ανεβάζοντας ρυθμούς, παρέμειναν οι Ούρος Ράτσιτς, Χαμζά Μεντίλ οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα αύριο θα επιχειρήσουν να πάρουν μέρος σε κομμάτια του ομαδικού προγράμματος ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης (19/10) με τον Παναθηναϊκό.

Ρεαλιστικά, οι δύο ποδοσφαιριστές δείχνουν να έχουν πιθανότητες παρουσίας στην αποστολή του Άρη για το συγκεκριμένο παιχνίδι, όχι όμως και στην 11αδα των «κίτρινων» καθώς δεν ήταν έτοιμοι να μπουν στο ομαδικό πρόγραμμα προπόνησης από τις αρχές της εβδομάδας.

Στο δελτίο Τύπου, η ΠΑΕ Άρης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι… «οι Χαμζά Μεντίλ και Ούρος Ράτσιτς, που -αμφότεροι- ξεκίνησαν να ανεβάζουν ρυθμό, στην προπόνηση της Τετάρτης έκαναν και πάλι ατομικό, ενώ ο Κάρλες Πέρεθ, από την πλευρά του, συνέχισε το πρόγραμμά του (θεραπεία και ατομικό). Στις προπονήσεις συμμετέχει κανονικά ο Ολιμπίου Μορουτσάν, ο οποίος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Ρουμανίας».