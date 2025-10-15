ΟΦΗ: Πρόβλημα με Σενγκέλια ενόψει Παναιτωλικού
Απρόοπτο προέκυψε στην προπόνηση του ΟΦΗ την Τετάρτη (15/10). Ο Λέβαν Σενγκέλια αποχώρησε από το πρόγραμμα λόγω ενοχλήσεων στην ποδοκνημική και θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του, ενώ μένει να φανεί αν υπάρχεικίνδυνος να χάσει την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο (18/10, 20:00).
Oι Μπόρχα Γκονθάλεθ και Ταξιάρχης Φούντας συνέχισαν τα προγράμματα θεραπείας τους, ενώ απουσίασαν οι διεθνείς με την Εθνική Ελπίδων, Γιάννης Αποστολάκης και Κωνσταντίνος Κωστούλας.
Το πρόγραμμα για τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ασκήσεις τακτικής. Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη (16/10), στις 11:00.
