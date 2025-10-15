Ο Λέβαν Σενγκέλια αποχώρησε από την προπόνηση του ΟΦΗ με ενοχλήσεις στην ποδοκνημική και μένει να φανεί εάν θα προλάβει να είναι έτοιμος για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό.

Απρόοπτο προέκυψε στην προπόνηση του ΟΦΗ την Τετάρτη (15/10). Ο Λέβαν Σενγκέλια αποχώρησε από το πρόγραμμα λόγω ενοχλήσεων στην ποδοκνημική και θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του, ενώ μένει να φανεί αν υπάρχεικίνδυνος να χάσει την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο (18/10, 20:00).

Oι Μπόρχα Γκονθάλεθ και Ταξιάρχης Φούντας συνέχισαν τα προγράμματα θεραπείας τους, ενώ απουσίασαν οι διεθνείς με την Εθνική Ελπίδων, Γιάννης Αποστολάκης και Κωνσταντίνος Κωστούλας.

Το πρόγραμμα για τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ασκήσεις τακτικής. Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη (16/10), στις 11:00.