Ώριμο ελληνικό ποδόσφαιρο, λαϊκισμός και διοίκηση ΠΑΟΚ

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για Έλληνες παράγοντες. Αναφέρεται στον Μάκη Γκαγκάτση και τη διαχείριση της κατάστασης στην Εθνική, αλλά και για τη συνέντευξη του Κυριάκου Κυριάκου εδώ στο gazzetta.

Μετά από πολλά χρόνια στο χώρο σπάνια κάθομαι να παρακολουθήσω συνέντευξη ποδοσφαιρανθρώπου. Δεν θέλω να το αναλύσω, δεν ενδιαφέρει και κανέναν… Χθες μίλησαν ο Γκαγκάτσης για την Εθνική στο κανάλι της Foxbet και ο Κυριάκος στη μεγάλη συνέντευξη εδώ στο Gazzetta. Φυσικά τους είδα και τους δύο…

Ο Γκαγκάτσης ανέλυσε τους λόγους που έσπευσε να στηρίξει τον Γιοβάνοβιτς ΠΡΙΝ καν ο ίδιος ο Ομοσπονδιακός προπονητής σκεφτεί ότι μπορεί και να αμφισβητηθεί, τονίζοντας ότι ξέρει καλά πως σε τέτοιες περιπτώσεις ο κόσμος στην… αρένα ζητάει άμεσα κεφάλια και αίμα! Ο Κυριάκος πέρα από όλα τα άλλα που για πρώτη φορά είπε στους Galacticos, μίλησε για τη σχέση του παράγοντα με τον κόσμο, επιμένοντας μάλιστα τόσο πολύ σε αυτό ακριβώς το κομμάτι.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο, η διοίκηση των ομάδων ακόμη-ακόμη και της Εθνικής και πόσο επηρεάζεται από τον κόσμο…

Να το σκεφτούμε; Πώς ήταν η κατάσταση το 1970 το ’80 και πιο μετά και πώς είναι τα τελευταία-τελευταία χρόνια μέχρι και τώρα το 2025;

«Στα δύσκολα ξέρω ότι ο κόσμος στην αρένα θέλει αίμα…» είπε ο Γκαγκάτσης και φυσικά φωτογράφησε την πίεση που πάντα στις αγωνιστικές κρίσεις ασκείται από άμπαλους και μη για να «φαγωθεί» ο προπονητής. Μπορεί και κάποιος άλλος… Ένα κεφάλι όμως «πρέπει» πάντα να πέφτει για να φανεί στον κόσμο ότι… κάτι κάναμε. «Αντιδράσαμε…». Έτσι δεν είναι; Ή μάλλον… έτσι δεν ήταν;

Είναι σαν τις ανακοινώσεις για τη διαιτησία! Υπάρχουν ακόμη εκείνοι που πιστεύουν ότι όπως το 1990 έτσι και τώρα αν βγάλεις ανακοίνωση και διαμαρτυρηθείς για τη διαιτησία, θα σε υπολογίζουν περισσότερο και θα έχεις αποτελέσματα!

Αλήθεια… Πόσες αλλαγές προπονητών είχαμε τη δεκαετία του 1980 σε κάθε ομάδα τη χρονιά και πόσες τώρα; Το 1990; Οι μεγάλοι κάθε πότε άλλαζαν προπονητή; Τώρα και στα τελευταία χρόνια πόσο έχει μειωθεί αυτή η κακή συνήθεια ; Εννοείται ότι κόπασε και σχεδόν εξαλείφθηκε και αυτή η ανοησία με τις ανακοινώσεις για τη διαιτησία….

Άλλη κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Το ελληνικό ποδόσφαιρο ως ένα κύκλωμα (και ας μην παρεξηγηθεί η έκφραση) μαζί με το ότι καθάρισε σε μεγάλο ποσοστό (με τον ΠΑΟΚ να παίζει τεράστιο ρόλο σε αυτό) μαζί με το ότι φτιάξαμε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στο οποίο ο καθένας στο τέλος παίρνει μάλλον ό τι του αξίζει, έχει φθάσει σε ένα σημείο να ωριμάζει κάθε χρόνο και περισσότερο. Ο λαϊκισμός που επέβαλε εν πολλοίς κινήσεις εντυπώσεων και όχι ουσίας όπως οι εύκολες αλλαγές προπονητών για να πάρουν μαζί και τις ευθύνες, έχει ευτυχώς μειωθεί.

Στον ΠΑΟΚ που παρακολουθώ περισσότερο, θεωρώ ότι όλο τον Οργανισμό (φυσικά και τον Γκαγκάτση με τον Κυριάκο) τον πήγε σε άλλη εποχή και τον βοήθησε να ωριμάσει και να γίνει πιο ποδοσφαιρικός, ξεπερνώντας κακές συνήθειες, η εποχή Ζαγοράκη-Βρύζα και Σάντος. Ο Ιβάν Σαββίδης βρήκε στον ΠΑΟΚ τους ήδη εκπαιδευμένους Γκαγκάτση και Κυριάκο και μαζί τους (με λίγους-ελάχιστους ακόμη ανθρώπους στην ΠΑΕ, φυσικά και με την Γκοντσάρεβα) πέτυχαν τόσα πολλά. Μεταξύ άλλων, πόνταραν παραπάνω στην ποδοσφαιρική λογική -και του Λουτσέσκου- αφήνοντας ταυτόχρονα κάπως μακριά από τα γραφεία, όσους πίστευαν ότι εύκολα θα μπουν σε αυτά, πιστεύοντας ότι μπορούν να συνδιοικήσουν. Όλα αυτά βέβαια αφού διαμόρφωσαν και ένα πολύ πιο καθαρό ποδοσφαιρικό περιβάλλον, ώστε μέσα σε αυτό να μπορεί να ευδοκιμήσει η πιο ποδοσφαιρική προσέγγιση.

Κάπως έτσι δεν δημιουργείται καμία μα καμία έκπληξη από την λογική ποδοσφαιρική αντίδραση του ώριμου Γκαγκάτση σε μία αποτυχία της Εθνικής ομάδας, τώρα που μετά τον ΠΑΟΚ διοικεί και την ΕΠΟ. Από εκεί και πέρα βέβαια ο Κυριάκος μίλησε πάρα πολύ γι αυτόν τον λαϊκισμό που περιγράψαμε, ξαφνιάζοντας ίσως για το ότι τελικά εκείνος μέσα από τέτοιες πιέσεις αποφασίστηκε με τον Σαββίδη να αποχωρήσει από την ΠΑΕ:

- «Δεν ήθελε και ο Σαββίδης να διατηρεί στην ΠΑΕ κάποιον που ειδικά σε αυτή την περίοδο αποσυσπείρωνε τον κόσμο».

- «Όταν αυτό το καλοκαίρι ένιωσα ότι η παρουσία μου χρησιμοποιείται κατά του Σαββίδη, ήθελα και εγώ να φύγω»

Παράξενο για ΠΑΟΚ…

Παρεμπιπτόντως, όποιος πιστεύει ακόμη στα σοβαρά ότι ο Κυριάκος έκανε λάθος στη ΓΣ για το γήπεδο και ότι κάτι τέτοιο δεν είχε ξαναειπωθεί εντός ΠΑΟΚ, τότε έχει πολλά ακόμη να μάθει για το καλοκαίρι του 2025 στον Δικέφαλο. Η διοίκηση του ΑΣ ΕΠΡΕΠΕ να χρησιμοποιήσει την όποια φράση για κάτι που είχε ήδη προαποφασίσει! Γι αυτό και σφύριζε αδιάφορα όταν της ζητήθηκε ΠΕΝΤΕ φορές να διορθωθεί ή να επαναδιατυπωθεί ό τι ειπώθηκε στη ΓΣ. Και ας βγει ένας να διαψεύσει αυτό το γεγονός αν μπορεί.

Ενδιαφέρουσα η άποψή του Κυριάκου και για τις εφεδρείες παραγόντων στον ΠΑΟΚ για κάθε τμήμα του Συλλόγου.

* Πάνω από όλα η χθεσινή μέρα σημαδεύτηκε από τον θάνατο ενός ανθρώπου που έγραψε ιστορία στην ΠΑΟΚτσήδικη κερκίδα, άρα και στον ΠΑΟΚ. Ο Λουκάς Μήγιος αφοσιώθηκε στον γιο του Γιάννη που ζει λόγω χαλασμένου εμβολίου σε αναπηρικό αμαξίδιο έχοντας διαγνωστεί με εγκεφαλοπάθεια άνω και κάτω άκρων και καταστροφή των κυττάρων του λόγου. Ο Γιάννης αποδεδειγμένα αύξησε το προσδόκιμο ζωής του και λόγω του γηπέδου που αγαπάει να βρίσκεται, εκεί που ο πατέρας του τον πήγαινε, ένας άνθρωπος που με χαμόγελο και μεγάλη γλυκύτητα αντιμετώπιζε την ιερή και τόσο δύσκολη αποστολή που ο Θεός του ανέθεσε! Ο ΠΑΟΚ και όλη η οικογένειά του θα συνεχίσει όσο μπορεί να καλύψει ένα κομμάτι από το κενό που ο Γιάννης νιώθει από προχθές.