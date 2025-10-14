Ο πολύπειρος προπονητής, Γιάννης Κόλλιας, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 92 ετών.

Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο σκορπά ο θάνατος του Γιάννη Κόλλια. Ο έμπειρος προπονητής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η κόρη του, Γεωργία, μέσα από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Γιάννης Κόλλιας υπήρξε ένας από τους πιο αξιόλογους Έλληνες τεχνικούς της εποχής του. Υπηρέτησε το ποδόσφαιρο τόσο μέσα από την προπονητική του πορεία όσο και μέσα από τη διδασκαλία του σε σεμινάρια της UEFA. Ανέλαβε την Εθνική Νέων από το 1971 έως το 1975, ενώ εργάστηκε και στην Εθνική Ελπίδων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξέλιξη πολλών ταλαντούχων παικτών τα επόμενα χρόνια.

Στη διάρκεια της καριέρας του πέρασε από ομάδες όπως ο Πιερικός, ο Ολυμπιακός Βόλου, η Κόρινθος, η Νίκη Βόλου και ο Παναργειακός. Eπιπλέον διετέλεσε υπηρεσιακός προπονητής και για τον Ολυμπιακό το 2003.