ΠΑΟΚ: Ανεβαίνουν Πέλκας και Τσάλοφ ενόψει ΑΕΚ
Σε ρυθμούς επανέναρξης μπαίνουν στον ΠΑΟΚ, καθώς την ερχόμενη Κυριακή (19/10, 21:00) θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι Δημήτρης Πέλκας και Φεντόρ Τσάλοφ «τρέχουν» για να προλάβουν τον αγώνα με την Ένωση, καθώς στην τελευταία προπόνηση ακολούθησαν μέρος του προγράμματος και συνέχισαν με ατομικό.
Όσον αφορά τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς υπάρχει αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του, ώστε να φανεί το μέγεθος του προβλήματος του κι αν επηρεάζει τη συμμετοχή του στη «μάχη» με την ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα ο Δημήτρης Χατσίδης υποβλήθηκε σε θεραπεία, καθώς υποφέρει από διάστρεμμα στην αριστερή ποδοκνημική, ενώ θεραπεία έκανε κι ο Γίρι Παβλένκα.
Το πρόγραμμα των ποδοσφιριστών του Ραζβάν Λουτσέσκου ξεκίνησε με προθέρμανση, ακολούθησαν μερικές παρτίδες rondo και στην συνέχεια η ομάδα δούλεψε στο τακτικό κομμάτι, ενώ στο φινάλε διεξήχθη κι οικογενειακό δίτερμα.
Την Τρίτη (14/10) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.
