Ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς έχει τεθεί δύο φορές αντιμέτωπος με τον ΠΑΟΚ και τον Ραζβάν Λουτσέσκου και χαμογέλασε και τις δύο.

Το πρώτο ντέρμπι της σεζόν έρχεται για την ΑΕΚ.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε την περασμένη αγωνιστική τον Ολυμπιακό και νίκησε 2-1. Η Ένωση δεν έχει παίξει ακόμα κόντρα σε έναν από τους μεγάλους και για τον Μάρκο Νίκολιτς είναι η πρώτη μεγάλη δοκιμασία εντός συνόρων. Πριν ακολουθήσει μία ακόμα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Ο 46χρονος (20/7/79) Σέρβος τεχνικός δεν θ' αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ για πρώτη φορά στην προπονητική του καριέρα. Θα τον συναντήσει έπειτα από επτά χρόνια ως τεχνικός της ΑΕΚ αυτή τη φορά. Όταν, μάλιστα, ο Νίκολιτς έπαιξε κόντρα στους Θεσσαλονικείς, στον πάγκο τους ήταν ο Ραζβάν Λουτσέσκου!

Νικητής και τις δύο φορές αναδείχθηκε ο Νίκολιτς. Ήταν για τη φάση των ομίλων του Europa League τη σεζόν 2018-19. Ο Νίκολιτς εργαζόταν εκείνη τη σεζόν στην πρωταθλήτρια Ουγγαρίας, τη Βίντι. Ο ΠΑΟΚ και η Βίντι κληρώθηκαν μαζί στη δεύτερη διοργάνωση της UEFA και η πρώτη τους μονομαχία έγινε στην Τούμπα.

Στις 25/10/18 ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου φιλοξένησε τη Βίντι του Νίκολιτς, ο οποίος παρέταξε την ομάδα του με διάταξη 4-3-2-1. Οι Θεσσαλονικείς εκείνη την περίοδο είχαν ξεκινήσει φουριόζοι στο πρωτάθλημα, είχαν μόνο νίκες και στο τέλος πανηγύρισαν το νταμπλ.

Η Βίντι παρουσιάστηκε διαβασμένη στην Τούμπα, είχε τον έλεγχο ειδικά στη μεσαία γραμμή και χτύπησε δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο. Πήγε στα αποδυτήρια με το αποτέλεσμα στο 2-0 υπέρ της κι αυτό ήταν και το τελικό σκορ. Ο Χούζτι έκανε το 1-0 για την ομάδα του Νίκολιτς και ο Στοπίρα στο 45' έγραψε το 2-0.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης

Στην Ουγγαρία ήταν η σειρά του Νίκολιτς να υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου. Στις 8/11/18 οι Θεσσαλονικείς παρουσιάστηκαν πιο δυνατοί, όμως και πάλι χαμογέλασε ο Σέρβος τεχνικός.

Η Βίντι επικράτησε 1-0 με γκολ του Μιλάνοφ στο 50' και τερμάτισε στον όμιλο τρίτη με επτά βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ ήταν τέταρτος με 3, ενώ στους 9 ήταν η Μπάτε Μπορίσοφ και στους 16 η πρώτη Τσέλσι. Οι δύο βαθμοί που έχασε η αγγλική ομάδα, ήταν στην ισοπαλία 2-2 την τελευταία αγωνιστική (13/12/18) στην έδρα της Βίντι του Νίκολιτς.

Δείτε φωτογραφίες του Νίκολιτς από τα ματς με τον ΠΑΟΚ



